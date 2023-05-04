Імпорт нафти Китаєм із Росії досяг найвищого рівня після початку війни в Україні, - Kyodo
Китайський імпорт сирої нафти з Росії в березні зріс у 1,5 раза порівняно з минулим роком і становив близько 9,6 млн тонн. На цьому наголошує непряма підтримка Пекіном війни РФ проти України на тлі санкцій, запроваджених західними країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
"З погляду обсягу, імпорт сирої нафти Китаєм із Росії досяг найвищого рівня після вторгнення армії РФ до України у лютому минулого року", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Росія перевершила Саудівську Аравію як найбільшого постачальника сирої нафти для азіатської країни. У вартісному вираженні імпорт сирої нафти Китаєм із Росії зріс лише на 3% до 5,09 мільярда доларів.
"У березні Пекін імпортував із Саудівської Аравії близько 8,9 млн тонн сирої нафти на суму 5,36 млрд доларів, що вказує на те, що Китай купує російську нафту за більш низькою ціною", - пише Kyodo.
Тим часом імпорт трубопровідного газу в Китай з Росії в березні зріс у 2,3 рази порівняно з минулим роком до 580 млн доларів, при цьому Пекін не розкриває обсяги імпорту.
У березні імпорт зрідженого природного газу до Китаю з Росії збільшився у 1,9 раза порівняно з минулим роком і становив близько 600 000 тонн на суму близько 400 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що ціни на нафту трохи відновилися у четвер, 4 травня, але не змогли компенсувати падіння більш ніж на 9% у попередні три дні, спричинене побоюваннями щодо попиту з боку основних споживачів.
Зневірившись знайти нові ринки для величезної кількості природного газу, яку вона колись постачала до Європи трубопроводами, Росія поставила перед собою завдання різко збільшити свої можливості експорту палива морем.
Індія та Росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях. Місяці переговорів не змогли переконати Москву брати індійську валюту.
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