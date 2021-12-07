Импорт газа в Украину из Европы упал почти до нуля

В ноябре источником импорта газа стала Венгрия, из которой поставили 11,6 млн куб. м газа благодаря виртуальному реверсу.

Зато экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 21% и составил 578,5 млн куб. об.

Как напомнили в пресс-службе, в ночь на 1 ноября произошла авария на участке Трансбалканского газопровода, в результате чего основные поставки газа в Венгрию обеспечила Украина. Соответственно заказчики увеличили экспорт в Венгрию на 40% - до 314,2 млн куб. об.

Экспорт в Словакию составил 181,4 млн куб. м, в Польшу-76,9 млн куб. м. Экспорт в Молдову в ноябре не происходило.