ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Транзит газа по территории Украины за месяц вырос на 16%

Новина українською →
Украина, Вторник 07 декабря 2021 17:02
Транзит газа по территории Украины за месяц вырос на 16% Фото: транзит газа по Украине за ноябрь вырос на 16%
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2021 года транзит природного газа украинской газотранспортной системой (ГТС) в страны Европы составил 3,049 млрд куб. м. Это на 414 млн куб. м (на 16%) больше, чем в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оператора ГТС Украины".

При этом транзитные объемы в Словакию увеличились на 14% - до 2,418 млрд куб. м по сравнению с октябрем 2021 года. Поставки в Словакию остаются основным направлением транзита газа через украинскую ГТС и составляют 80% от общих объемов транзита.

Также ОГТСУ протранспортировал 334 млн куб. м (+89% по сравнению с октябрем) в Молдову и 297 млн куб. м газа в Польшу (-13%). Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превысили забронированные годовые мощности.

Заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября, несмотря на аварию на Трансбалканскому газопроводу и блокировки поступления газа из Турецкого потока. Зато через услугу short-haul-таможенный склад выросли поставки газа с территории Украины в Венгрию - до 314 млн куб. об.

В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в ноябре выросли до 102 млн куб. м. Это до сих пор ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

"Несмотря на "анонсы" в начале ноября относительно увеличения объемов транзита газа в Европу через территорию Украины, этого не произошло. Произошла определенная манипуляция, когда транзит в начале месяца был уменьшен до 57 млн куб. м в сутки, а затем увеличен до 109 млн куб. м, предусмотренных транзитным соглашением. Для сравнения, в аналогичный период в 2020 году транзит газа составлял 178 млн куб. м в сутки, в 2019-м - 277 млн куб. м в сутки. То есть мы можем увеличить транзит в 2,5 раза", - заверил руководитель ОГТСУ Сергей Макогон.

Транзит природного газа через Украину за 11 месяцев 2021 года составил 38,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 114,8 млн куб. м.

Транзит газа по территории Украины за месяц вырос на 16%

Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК " Нафтогаз Украины "и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Транзит газа
NEWS
Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина
Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина
DAILY
Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году