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Імпорт електроенергії в Україну через Польщу може збільшитись удвічі: що для цього потрібно

Фото: Україна може збільшити імпорт електроенергії з Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Крім виробництва електроенергії Польщею спеціально для України, на двосторонньому рівні розглядається ще один варіант збільшення імпорту.

Цей варіант полягає у будівництві другої електропередачі Жешув (Польща) – Хмельницька АЕС, що дозволить у перспективі збільшити пропускну спроможність для імпорту до 1,6 ГВт.

Така пропозиція перспективніша, ніж виробництво електроенергії для України, озвучена прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, але для реалізації цього проекту знадобиться більше часу, оскільки необхідно виконати додаткові будівельні роботи, йдеться у матеріалі.

По лінії Жешув-ХАЕС зараз можна пропускати 800 МВт електроенергії. Після будівництва другої лінії пропускна здатність може зрости вдвічі.

Пропозиція Туска про виробництво електроенергії для України з вугілля, озвучена на прес-конференції 8 липня, може бути реалізована швидше, але це суттєво не збільшить постачання в Україну, оскільки вони обмежені лімітом 1,7 ГВт.

До того ж умова Польщі - зняття Єврокомісією податку на викиди СО2 від виробництва електроенергії на вугільних станціях. Такий варіант дуже вигідний Польщі, йдеться у публікації.

"У Польщі превалює вугільна генерація і вони хочуть, щоб станції працювали. Це зарплата і енергетикам, і шахтарям. І фактично це не пряма фінансова підтримка Євросоюзом вугільної генерації. Мало того, що вони перевищуватимуть квоту (за викидами – ред.), їхній парадигмі ЄС викуповує та передає нам цю електроенергію", - сказав співрозмовник видання, детально знайомий з ініціативою Варшави.

 

Як повідомляло РБК-Україна, Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не платячи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

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