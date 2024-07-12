Імпорт електроенергії в Україну через Польщу може збільшитись удвічі: що для цього потрібно

Цей варіант полягає у будівництві другої електропередачі Жешув (Польща) – Хмельницька АЕС, що дозволить у перспективі збільшити пропускну спроможність для імпорту до 1,6 ГВт.

Така пропозиція перспективніша, ніж виробництво електроенергії для України, озвучена прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, але для реалізації цього проекту знадобиться більше часу, оскільки необхідно виконати додаткові будівельні роботи, йдеться у матеріалі.

По лінії Жешув-ХАЕС зараз можна пропускати 800 МВт електроенергії. Після будівництва другої лінії пропускна здатність може зрости вдвічі.

Пропозиція Туска про виробництво електроенергії для України з вугілля, озвучена на прес-конференції 8 липня, може бути реалізована швидше, але це суттєво не збільшить постачання в Україну, оскільки вони обмежені лімітом 1,7 ГВт.

До того ж умова Польщі - зняття Єврокомісією податку на викиди СО2 від виробництва електроенергії на вугільних станціях. Такий варіант дуже вигідний Польщі, йдеться у публікації.

"У Польщі превалює вугільна генерація і вони хочуть, щоб станції працювали. Це зарплата і енергетикам, і шахтарям. І фактично це не пряма фінансова підтримка Євросоюзом вугільної генерації. Мало того, що вони перевищуватимуть квоту (за викидами – ред.), їхній парадигмі ЄС викуповує та передає нам цю електроенергію", - сказав співрозмовник видання, детально знайомий з ініціативою Варшави.