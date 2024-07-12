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Импорт электроэнергии в Украину через Польшу может увеличиться вдвое: что для этого нужно

Фото: Украина может увеличить импорт электроэнергии из Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Кроме производства электроэнергии Польшей специально для Украины, на двустороннем уровне рассматривается еще один вариант для увеличения импорта.

Этот вариант заключается в строительстве второй электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС, что позволит в перспективе увеличить пропускную способность для импорта до 1,6 ГВт.

Такое предложение более перспективное, чем производство электроэнергии для Украины, озвученное премьер-министром Польши Дональдом Туском, но для реализации этого проекта понадобится больше времени, поскольку необходимо выполнить дополнительные строительные работы, говорится в материале. 

По линии Жешув - ХАЭС сейчас можно пропускать 800 МВт электроэнергии. После строительства второй линии пропускная способность может вырасти вдвое.

Предложение Туска о производстве электроэнергии для Украины из угля, озвученное на пресс-конференции 8 июля, может быть реализовано быстрее, но это существенно не увеличит поставки в Украину, поскольку они ограничены лимитом 1,7 ГВт.

К тому же, условие Польши - снятие  Еврокомиссией налога на выбросы СО2 от производства электроэнергии на угольных станциях. Такой вариант очень выгоден Польше, говорится в публикации.

"В Польше превалирует угольная генерация и они хотят, чтобы станции работали. Это зарплата и энергетикам, и шахтерам. И фактически это не прямая финансовая поддержка Евросоюзом угольной генерации. Мало того, что они будут превышать квоту (по выбросам – ред.), в их парадигме ЕС выкупает и передает нам эту электроэнергию", - сказал собеседник издания, детально знакомый с инициативой Варшавы.

 

Как сообщало РБК-Украина, Польша работает над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, не платя за выбросы, а произведенную электроэнергию за европейские деньги передавать Украине.

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