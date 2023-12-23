Імпорт електроенергії за ПСО загальмує розвиток та відновлення енергетики України, - юрист

За його словами, погодні умови в грудні доволі спокійні, тому зараз країна має менше проблем з імпортом електроенергії та аварійним імпортом з боку "Укренерго".

"Однак в зиму ми мали входити не так, щоб сподіватись на погоду. НКРЕКП мала створити передумови для стабільного та постійного імпорту електроенергії взимку. Йде до закінчення перший місяць зими і натомість бачу великий інтерес Комісії накласти ПСО на плечі нашого енергетичного «атланта" - "Укренерго", щоб воно забезпечувало ще й імпорт електроенергії", - сказав Трохимець.

За його словами, у компанії "Укренерго" в тарифі на передачу гроші на імпорт електроенергії не передбачені.

"Укренерго", яке й так в багатомільярдних боргах, буде накопичувати їх ще більше з геометричною прогресією. Ну, і сенсу розвивати та навіть відновлювати власну енергетику в таких умовах ручного управління та обмеження ринкових умов стає все менше", - додав адвокат.

Він зазначив, що за таких обставин зелений енергетичний хаб буде, але точно не в Україні, а якійсь сусідній європейській державі.

"Бо там є справжній ринок електроенергії із регуляторним полем, яке не змінюється щомісяця, підтримка власної генерації, а також набагато дешевші кредити і відсутність війни. А ще - нема схематозів", - підкреслив Трохимець.

Раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що імпортне ПСО призведе до банкрутства системного оператора "Укренерго" і деградації енергосистеми.