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Імпорт електроенергії за ПСО загальмує розвиток та відновлення енергетики України, - юрист

Фото: імпорт електроенергії за ПСО загальмує розвиток та відновлення енергетики України (Вітадій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У разі накладання на компанію "Укренерго" спецобов’язків щодо імпорту електроенергії (ПСО) компанія збільшуватиме багатомільярдні борги, а розвиток та відновлення енергосистеми в умовах війни значно сповільниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця.

За його словами, погодні умови в грудні доволі спокійні, тому зараз країна має менше проблем з імпортом електроенергії та аварійним імпортом з боку "Укренерго".

"Однак в зиму ми мали входити не так, щоб сподіватись на погоду. НКРЕКП мала створити передумови для стабільного та постійного імпорту електроенергії взимку. Йде до закінчення перший місяць зими і натомість бачу великий інтерес Комісії накласти ПСО на плечі нашого енергетичного «атланта" - "Укренерго", щоб воно забезпечувало ще й імпорт електроенергії", - сказав Трохимець.

За його словами, у компанії "Укренерго" в тарифі на передачу гроші на імпорт електроенергії не передбачені.

"Укренерго", яке й так в багатомільярдних боргах, буде накопичувати їх ще більше з геометричною прогресією. Ну, і сенсу розвивати та навіть відновлювати власну енергетику в таких умовах ручного управління та обмеження ринкових умов стає все менше", - додав адвокат.

Він зазначив, що за таких обставин зелений енергетичний хаб буде, але точно не в Україні, а якійсь сусідній європейській державі.

"Бо там є справжній ринок електроенергії із регуляторним полем, яке не змінюється щомісяця, підтримка власної генерації, а також набагато дешевші кредити і відсутність війни. А ще - нема схематозів", - підкреслив Трохимець.

Раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що імпортне ПСО призведе до банкрутства системного оператора "Укренерго" і деградації енергосистеми.

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Електроенергія