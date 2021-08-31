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Импорт электроэнергии из России и Беларуси будет равносилен финансированию российской армии, - нардеп

Автор: Наталия Гурковская

Закупка Украиной электроэнергии у российских энергетических компаний будет означать прямое финансирование российской армии и российской вооруженной агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"Украина покупает ток и электроэнергию в РФ, тем самым мы не только свою энергетику уничтожаем, не только свои рабочие места для энергетиков, и еще и спонсируем государственные российские энергетические компании, которые в свою очередь, спонсируют российскую агрессию - платят за российские войска, росийскую армию, за российские спецслужбы на временно оккупированных территориях Украины - и Крыма, и Донецкой и Луганской областей", - заявил экс-глава СБУ.

Он отметил, что Украине не нужно импортировать электроэнергию, поскольку собственных генерирующих мощностей достаточно для удовлетворения собственных потребностей, а также экспорта.

"Наши электростанции могут производить в два, в три раза больше электрической энергии, чем способны потреблять мы с вами да и вся промышленность украинская. Это значит, что мы и для себя производим достаточно и можем продавать наружу, например, в соседние рынки ЕС", - добавил Наливайченко.

Как сообщалось, Министерство энергетики будет делать все для того, чтобы не допустить возвращения импорта электроэнергии из России и Беларуси.

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