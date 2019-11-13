ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Импорт э/э из РФ угрожает интеграции Украины в европейскую энергосистему, - нардеп

Новости » Политика     13.11.2019 - 17:35
Импорт э/э из РФ угрожает интеграции Украины в европейскую энергосистему, - нардеп
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (pinchukfund.org)

Климпуш-Цинцадзе обсудила изменения в закон о рынке электроэнергии с представителем ЕК

Законопроекты об изменениях на рынке электроэнергии могут помешать интеграции Украины в европейские энергорынки. Об этом председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе проинформировала представителя Еврокомиссии Эльмара Брока во время встречи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

"Председатель Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась со специальным советником президента Европейской Комиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком. Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила Эльмару Броку о дискуссии в Верховной раде вокруг законопроектов, касающихся внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии". Она выразила обеспокоенность инициативами, которые могут помешать интеграции Украины в европейские энергетические рынки и рассказала об усилиях Комитета, направленных на ускорение соответствующих консультаций парламента и правительства с Еврокомиссией", - отмечается в сообщении.

Импорт э/э из РФ угрожает интеграции Украины в европейскую энергосистему, - нардеп

Фото: facebook.com/IKlympushTsintsadze

Напомним, 12 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" (№2233). Комментируя это решение, народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала депутатов снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Открыв импорт электроэнергии из РФ, Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом", - Кучеренко Кабмин должен решить вопрос с электроснабжением Донбасса так же, как с газом, - эксперт
Новости Украины Иванна Климпуш-ЦинцадзеЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь