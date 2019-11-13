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Імпорт струму з РФ загрожує інтеграції України в європейську енергосистему, - нардеп

Новини » Політика     13.11.2019 - 17:35
Імпорт струму з РФ загрожує інтеграції України в європейську енергосистему, - нардеп
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (pinchukfund.org)

Климпуш-Цинцадзе обговорила зміни до закону про ринок електроенергії з представником ЄК

Законопроєкти про зміни на ринку електроенергії можуть зашкодити інтеграції України до європейських енергоринків. Про це голова парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе поінформувала представника Єврокомісії Ельмара Брока під час зустрічі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

"Голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася зі спеціальним радником президента Європейської Комісії з питань України Ельмаром Броком. Іванна Климпуш-Цинцадзе поінформувала Ельмара Брока про дискусії у Верховній раді навколо законопроєктів, що стосуються внесення змін до закону "Про ринок електроенергії". Вона висловила стурбованість ініціативами, що можуть зашкодити інтеграції України до європейських енергетичних ринків і розповіла про зусилля Комітету, спрямовані на пришвидшення відповідних консультацій парламенту та уряду з Єврокомісією", - зазначається в повідомленні.

Імпорт струму з РФ загрожує інтеграції України в європейську енергосистему, - нардеп

Фото: facebook.com/IKlympushTsintsadze

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233). Коментуючи це рішення, народний депутат України Михайло Бондар заявив, що законопроєкт скасовує реформу ринку електроенергії та порушує євроінтеграційні зобов’язання України.

Раніше Американська торгівельна палата в Україні закликала депутатів зняти з розгляду цей законопроєкт, оскільки він скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською.

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Новини України Іванна Климпуш-ЦинцадзеЕлектроенергія
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