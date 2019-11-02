Импорт э/э из РФ не снизит цены на электричество, но засвидетельствует невыполнение Украиной обязательства , - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По мнению эксперта, импорт э/э из РФ угрожает энергобезопасности Украины

Импорт электроэнергии из России/Беларуси не способен снизить цены, однако грозит остановкой реформы энергорынка и невыполнением Украиной обязательств перед ЕС в энергетической сфере. Об этом написал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев на своей странице в Facebook.

"Открытие рынка для поставок электрической энергии из восточного и северного направлений из-за ее незначительной доли в потреблении не способно уменьшить цены в ближайшей перспективе, однако в среднесрочной - грозит остановкой рыночных преобразований и невыполнением международных обязательств Украины в энергетической сфере", - написал Рябцев.

Он напомнил, что Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС

взяла на себя ряд обязательств в энергетической сфере, в частности относительно синхронизации украинской энергосистемы с ообъединением энергетических систем государств-членов ЕС ENTSO-E. В 2022 году должно состояться физическое отделение от объединенной энергетической системы Беларуси и России и год наша энергосистема должна проработать в изолированном режиме. Регулярный импорт электроэнергии из РФ остановит этот процесс.

"Преобразование импорта электрической энергии с восточного и северного направлений в укоренившейся практике может привести к срыву выполнения плана синхронизации, невыполнению международных обязательств Украины и приостановлению изменений на рынке на полпути, как это произошло по схожим причинам в 2008 году", - отметил Рябцев.

По мнению эксперта, импорт тока из РФ угрожает энергобезопасности Украины, ведь мы импортируем из страны-агрессора.

"В государствах-членах ЕС одним из условий обеспечения такой безопасности является обеспечение поступления из одного источника по одному маршруту не более 30 % энергоносителя каждого из видов. К этому обязательному для соблюдения принципу в Украине добавляется еще один, что следует из норм Закона Украины от 18.01.2018 № 2268-VIII, которым РФ названа государством-агрессором", - подчеркнул Рябцев.

Напомним, ранее народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что возобновление импорта электроэнергии из России, инициированное председателем комитета Верховной Рады по энергетике Андреем Герусом, грозит разрушением энергетической отрасли и остановкой евроинтеграции, а также попаданием в энергозависимость от Кремля.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что Россия целенаправленно делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что "энергетическое оружие" в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России, который начался 1 октября, - это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.