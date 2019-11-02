Імпорт е/е з РФ не зменшить ціни на струм, але засвідчить невиконання Україною зобов’язаннь , - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На думку експерта, імпорт е/е з РФ загрожує енергобезпеці України

Імпорт електроенергії з Росії/Білорусі не здатен зменшити ціни, проте загрожує зупиненням реформи енергоринку та невиконанням Україною зобов’язань перед ЄС в енергетичній сфері. Про це написав директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев на своїй сторінці в Facebook.

"Відкриття ринку для постачання електричної енергії зі східного й північного напрямів через її незначну частку в споживанні не здатне зменшити ціни в найближчій перспективі, проте в середньостроковій - загрожує зупиненням ринкових перетворень і невиконанням міжнародних зобов'язань України в енергетичній сфері", - написав Рябцев.

Він нагадав, що Україна відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС

взяла на себе низку зобов'язань в енергетичній сфері, зокрема щодо синхронізації української енергосистеми з об'єднанням енергетичних систем держав-членів ЄС ENTSO-E. У 2022 році має відбутись фізичне відокремлення від об'єднаної енергетичної системи Білорусі та Росії і рік наша енергосистема має пропрацювати в ізольованому режимі. Регулярний імпорт електроенергії з РФ зупинить цей процес.

"Перетворення імпорту електричної енергії зі східного й північного напрямків в узвичаєну практику може призвести до зриву виконання плану синхронізації, невиконання міжнародних зобов'язань України та зупинення змін на ринку на півшляху, як це відбулося зі схожих причин у 2008 році", - зазначив Рябцев.

На думку експерта, імпорт струму з РФ загрожує енергобезпеці України, адже ми імпортуємо з країни-агресора.

"У державах-членах ЄС однією з умов гарантування такої безпеки є забезпечення надходження з одного джерела за одним маршрутом не більше 30 % енергоносія кожного з видів. До цього обов'язкового для дотримання принципу в Україні додається ще один, що випливає з норм Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, яким РФ названа державою-агресором", - наголосив Рябцев.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що відновлення імпорту електроенергії з Росії, ініційоване головою комітету Верховної Ради з енергетики Андрієм Герусом, загрожує Україні руйнацією енергетичної галузі та зупиненням євроінтеграції, а також потраплянням в енергозалежність від Кремля.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що Росія цілеспрямовано робить Україну енергозалежною, щоб мати можливість тиснути на українську владу. Та нагадав, що "енергетичну зброю" в Кремлі вже використовували проти України не раз. На його думку, імпорт електроенергії з Росії, який почався 1 жовтня, - це ще один крок, яким збільшується наша залежність від РФ і який матиме негативні наслідки не тільки для енергетичної галузі, а й країни в цілому.