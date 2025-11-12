Імпорт авто зростає. Яких моделей та чому завозять найбільше?

У жовтні 2025 року український ринок нових автомобілів продовжив зростання: реалізовано 7,3 тисячі легкових авто, що на 34% більше порівняно з жовтнем минулого року, зростання відносно вересня склало 11%. Загалом за 10 місяців року українці придбали 60,7 тисячі автомобілів, що на 3% перевищує показники аналогічного періоду 2024 року.

За даними Інституту досліджень авторинку, абсолютна більшість автомобілів, представлених на українському ринку, мають іноземне походження. Частка імпортованих у жовтні транспортних засобів досягла 98%, що становить 7 183 одиниці. Автомобілі вітчизняного виробництва займають лише 2% ринку – 138 одиниць.

Які бренди нових авто стали лідерами

Серед іноземних марок, які найактивніше ввозяться в Україну для первинної реєстрації, лідирують три бренди: BYD, Toyota та Volkswagen. Також в десятку найпопулярніших марок жовтня ввійшли: Skoda, Renault, Hyundai, BMW, Audi, Zeekr і Nissan.

BYD лідирує з великим відривом (імпорт 1 113 авто у жовтні), випереджаючи Toyota (929 авто) майже на 200 одиниць. Присутність у топ-10 марки Zeekr (китайський преміум-бренд) підтверджує зростання популярності китайських виробників.

Китайські електромобілі сьогодні активно виходять на український ринок – і ця тенденція цілком закономірна і прослідковується з 2020 року, прокоментував РБК-Україна Вадим Ігнатов,заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів.

Електромобіль на зарядній станції (фото Getty Images)

Основна маса китайських авто, які потрапляють на європейські та український ринки, – це або повністю електричні, або гібридні моделі і у них практично немає конкуренції – ні за якістю, ні за ціною.

"Китайці зараз однозначно лідери з виробництва саме електромобілів. Поставляються або електромобілі або гібриди", - додав Ігнатов.

Автомобілі з Китаю лідирують завдяки пільгам, які є на електромобілі (імпорт без мита та ПДВ до 1 січня 2026 року). Ціна на електрокари зрівнялася майже з бензиновими моделями. Електрокари купують, щоб зекономити, пояснив він.

Ігнатов додав, що китайські електромобілі краще оснащені, мають сучасніший дизайн і якісніше оздоблення.

Які найпопулярніші моделі авто

У модельному рейтингу лідирує кросовер Volkswagen ID. Unyx (432 одиниці було імпортовано у жовтні) – електромобіль, розроблений Volkswagen спільно з китайським партнером JAC та вироблений у Китаї спеціально для азійського ринку. На другій позиції розташувався повністю китайський BYD Song Plus (389 одиниць). Третє місце дісталося перевіреному часом Toyota RAV4 (367 одиниць), який втратив одну позицію порівняно з попереднім місяцем через посилення конкуренції з боку азійських виробників.

Вартість Volkswagen ID.Unyx Ultra складає 1,16 млн грн (27 600 доларів), а BYD Song Plus Flagship – 1,17 млн гривень (27 900 доларів), свідчать дані порталу Bex.auto. Вартість Toyota RAV4 в офіційного дилера в Україні стартує від 1,55 млн грн (37 000 доларів).

Також, до десятки найпопулярніших моделей увійшли: Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, BYD Leopard 3, Hyundai Tucson, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg та Zeekr 7X.

Відзначимо, що всі 10 моделей у рейтингу належать до сегменту кросоверів або позашляховиків, що підтверджує стійкий тренд популярності цього типу кузова в Україні.

Чому зростають продажі вживаних авто

Ринок вживаних автомобілів демонструє ще більш вражаючу динаміку порівняно з новими. У жовтні 2025 року в Україну було імпортовано 25 616 вживаних легкових автомобілів, що на 54% більше порівняно з жовтнем минулого року. Навіть у порівнянні з вереснем поточного року зростання склало 8,4%.

Для порівняння: нових автомобілів у жовтні було реалізовано 7,3 тисячі, тобто вживані авто становлять 78% від загального обсягу ринку. Це свідчить про те, що більшість українців все ще орієнтується на більш доступні вживані автомобілі, хоча й спостерігається поступове зростання попиту на нові авто.

Таке стрімке зростання пояснюється наближенням дати – 1 січня 2026 року, коли завершується дія пільг на розмитнення електромобілів і при ввезенні електрокарів знову доведеться сплачувати ПДВ. Усвідомлюючи це, українські покупці та спеціалізовані компанії активно скуповують електромобілі за кордоном, намагаючись встигнути розмитнити їх до кінця року на пільгових умовах.

Фото: Українці купують багато вживаних авто із-за кордону (Freepik)

Ця ситуація створює ажіотажний попит на вторинному ринку електрокарів. У листопаді-грудні імпорт вживаних електромобілів може досягти рекордних показників, оскільки кожен день наближення до дедлайну підвищує мотивацію завершити угоду.

Листопад і грудень – це єдині місяці, коли можна завезти й реалізувати електрокари без ПДВ, пояснює Олег Назаренко, голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

"В січні буде значне падіння імпорту електрокарів і продаж, тому що перестануть діяти пільги" – сказав він.

Після нового року вартість електромобілів зросте приблизно на 20%, що неминуче вплине на ринок і зменшить кількість охочих їх придбати, переконаний експерт.

Наприклад, популярний BYD Song Plus після введення ПДВ подорожчає з 1,17 млндо 1,4 млн грн.

Назаренко також звертає увагу на типову для ринку сезонність, коли влітку попит спадає, а наприкінці року зростає. Компанії завершують фінансовий рік і мають вибір: або сплатити більший податок на прибуток, або спрямувати кошти на оновлення автопарку. Експерт пояснює, що часто саме тоді закуповуютьсяавтомобілі й це додатково підживлює попит у четвертому кварталі.

Зазначимо, що 22 жовтня Верховна Рада підтримала продовження ще на рік – до 1 січня 2027 року пільг на ввезення електромобілів. Відповідну правку ухвалили під час розгляду у першому читанні проєкту держбюджету на 2026 рік 248 голосами народних депутатів. Її ще мають схвалити або не підтримати у другому читанні.

Звідки везуть автомобілі українці

Протягом січня-серпня 2025 року в Україну було імпортовано 258,3 тисячі легкових автомобілів (як нових, так і вживаних), що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року,повідомляє Укравтопром.

Загальна митна вартість цих транспортних засобів становила $3,7 мільярда, що демонструє зростання на 25%.

Беззаперечним лідером за обсягами постачань залишається Німеччина, звідки за 8 місяців цього року українці завезли майже 57 тисяч автомобілів. Друге та третє місця посіли США (майже 46 тисяч авто) та Китай (трохи більше 27 тисяч) відповідно, що підтверджує диверсифікацію джерел імпорту між традиційними європейськими ринками, американськими аукціонами та зростаючим китайським автопромом.

Також до десятки найбільших постачальників входять: Японія, Корея, Франція, Чехія, Велика Британія, Мексика та Словаччина.

Цікаво, що у топ-10 представлені, як країни-виробники (Німеччина, Японія, Корея, Китай), так і транзитні хаби (Чехія, Словаччина), через які проходить значна частина автомобілів з інших європейських держав. Також у рейтингу присутня Мексика з потужними виробничими майданчиками американських, японських та німецьких брендів, що експортують авто на міжнародні ринки.

Яка динаміка імпорту електромобілів

Український ринок електромобілів демонструє зростаючу динаміку протягом усього 2025 року. За даними Держмитслужби України, навіть у серпні (до початку передноворічного ажіотажу) в Україну було імпортовано 9 274 електрокари – вдвічі більше, ніж торік (4 146 одиниць).

Структура імпорту електромобілів показова: з понад дев'яти тисяч ввезених електрокарів лише 1 997 були новими з нульовим пробігом. Решта 7 277 одиниць надійшли з вторинних ринків інших країн.

Фінансові показники імпорту електромобілів також зростають. Загальна митна вартість електрокарів, що прибули в Україну протягом серпня, досягла майже 8,1 мільярда гривень. Для порівняння: у серпні 2024 року ця цифра становила лише 3,8 мільярда гривень, тобто зростання більш ніж удвічі.

Ключовим фактором популярності електромобілів залишаються державні пільги на розмитнення. У серпні 2025 року обсяг наданих преференцій зі сплати митних платежів перевищив 1,6 мільярда гривень – це вдвічі більше, ніж торік (780 мільйонів гривень), повідомила Дермитслужба. При цьому, державний бюджет отримав від імпорту електрокарів 31,9 мільйона гривень митних надходжень проти 12,6 мільйона у серпні 2024 року. Пільгові умови роблять електрокари вигіднішими за автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.