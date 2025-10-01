UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Імплантація зубів при захворюваннях ясен: фахівці розповіли, що може стати на заваді

Фото: фахівці розповіли, що може стати на заваді імплантації зубів при захворюваннях ясен
Автор: Олександр Мороз

Дорослі пацієнти можуть навіть не помічати, наскільки запаленими, кровоточивими та чутливими стали ясна. Це списують на стрес, не надто правильне харчування і недостатність вітамінів, навіть якщо пацієнту пощастило і зуби не доведеться лікувати, стоматолог обов’язково зверне увагу на стан ясен перед імплантацією.

Чи здатні гінгівіт, стоматит, пародонтит стати на заваді новій посмішці - розповідають фахівці "Люмі-Дент".

Однак, якщо заплановані імплантація зубів та протезування зубів у Києві, без санації ясен не обійтися. Тож варто вчасно розібратися в причинах і починати відновлення посмішки зі здоровими яснами.

Проблеми з яснами, що можуть завадити імплантації

Існує декілька основних захворювань, які не викликають значного дискомфорту, однак у перспективі здатні призводити до втрати зубів. Навіть якщо ці зуби – штучні, варто вчасно позбавлятися від:

  • стоматиту - запалення слизової оболонки;
  • гінгівіту - запалення ясен;
  • пародонтиту - запалення навколозубних тканин.

Отже, кожне з цих захворювань викликане запаленням. Його спричиняють бактерії, що активно розмножуються в ротовій порожнині:

  • при недостатній гігієні;
  • при каріозному ураженні;
  • за наявності глибоких ясенних кишень;
  • при зниженні імунітеті.

Все, що залежить від стоматолога, піддається лікуванню. Іноді для цього достатньо професійної чистки (подробиці про неї ви можете знайти на сторінці сайту "Люмі-Дент") чи лікування карієсу (ціни також є на сайті "Люмі-Дент"), а іноді необхідний прийом препаратів. Якщо ж у ротовій порожнині наявні новоутворення - кіста, флюс, гранульома - їх доводиться видаляти хірургічно.

Чому ясна потрібно вилікувати перед імплантацією

Здавалося б, усе просто: імплант зуба краще тримається у здоровій слизовій. Своєю чергою, зубні протези послугують довше, якщо штучний корінь буде надійно закріплений. Однак, існують не менш вагомі причини для лікування ясенних захворювань:

  • Рихла поверхня ясен не втримає імплант і протези зубів, а в подальшому - і корені природних одиниць.
  • Імплантолог ретельно готує лунку до операції, тож вона не має кровоточити чи бути заселеною мікроорганізмами.
  • Бактеріальне ураження може завадити приживлянню штучного кореня.
  • Під час імплантації лунка може інфікуватися, а бактерії потраплять до кровотоку, спричинивши непоправні наслідки.

Це неповний список причин вчасно пролікувати ротову порожнину і пройти повну санацію. Ціна імплантатів зубів, якщо їх доведеться перевстановлювати, в будь-якому випадку виявиться вищою за вартість терапії.

А отже, кожен пацієнт максимально зацікавлений в успішному приживлянні штучних коренів із першого разу. І це ще одна причина впоратися із захворюваннями ясен перед операцією.

