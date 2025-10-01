Імплантація зубів при захворюваннях ясен: фахівці розповіли, що може стати на заваді

Однак, якщо заплановані імплантація зубів та протезування зубів у Києві, без санації ясен не обійтися. Тож варто вчасно розібратися в причинах і починати відновлення посмішки зі здоровими яснами.

Проблеми з яснами, що можуть завадити імплантації

Існує декілька основних захворювань, які не викликають значного дискомфорту, однак у перспективі здатні призводити до втрати зубів. Навіть якщо ці зуби – штучні, варто вчасно позбавлятися від:

стоматиту - запалення слизової оболонки;

гінгівіту - запалення ясен;

пародонтиту - запалення навколозубних тканин.

Отже, кожне з цих захворювань викликане запаленням. Його спричиняють бактерії, що активно розмножуються в ротовій порожнині:

при недостатній гігієні;

при каріозному ураженні;

за наявності глибоких ясенних кишень;

при зниженні імунітеті.

Все, що залежить від стоматолога, піддається лікуванню. Іноді для цього достатньо професійної чистки (подробиці про неї ви можете знайти на сторінці сайту "Люмі-Дент") чи лікування карієсу (ціни також є на сайті "Люмі-Дент"), а іноді необхідний прийом препаратів. Якщо ж у ротовій порожнині наявні новоутворення - кіста, флюс, гранульома - їх доводиться видаляти хірургічно.

Чому ясна потрібно вилікувати перед імплантацією

Здавалося б, усе просто: імплант зуба краще тримається у здоровій слизовій. Своєю чергою, зубні протези послугують довше, якщо штучний корінь буде надійно закріплений. Однак, існують не менш вагомі причини для лікування ясенних захворювань: