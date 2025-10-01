Імплантація зубів при захворюваннях ясен: фахівці розповіли, що може стати на заваді

Дорослі пацієнти можуть навіть не помічати, наскільки запаленими, кровоточивими та чутливими стали ясна. Це списують на стрес, не надто правильне харчування і недостатність вітамінів, навіть якщо пацієнту пощастило і зуби не доведеться лікувати, стоматолог обов’язково зверне увагу на стан ясен перед імплантацією.
Чи здатні гінгівіт, стоматит, пародонтит стати на заваді новій посмішці - розповідають фахівці "Люмі-Дент".
Однак, якщо заплановані імплантація зубів та протезування зубів у Києві, без санації ясен не обійтися. Тож варто вчасно розібратися в причинах і починати відновлення посмішки зі здоровими яснами.
Існує декілька основних захворювань, які не викликають значного дискомфорту, однак у перспективі здатні призводити до втрати зубів. Навіть якщо ці зуби – штучні, варто вчасно позбавлятися від:
Отже, кожне з цих захворювань викликане запаленням. Його спричиняють бактерії, що активно розмножуються в ротовій порожнині:
Все, що залежить від стоматолога, піддається лікуванню. Іноді для цього достатньо професійної чистки (подробиці про неї ви можете знайти на сторінці сайту "Люмі-Дент") чи лікування карієсу (ціни також є на сайті "Люмі-Дент"), а іноді необхідний прийом препаратів. Якщо ж у ротовій порожнині наявні новоутворення - кіста, флюс, гранульома - їх доводиться видаляти хірургічно.
Здавалося б, усе просто: імплант зуба краще тримається у здоровій слизовій. Своєю чергою, зубні протези послугують довше, якщо штучний корінь буде надійно закріплений. Однак, існують не менш вагомі причини для лікування ясенних захворювань:
Це неповний список причин вчасно пролікувати ротову порожнину і пройти повну санацію. Ціна імплантатів зубів, якщо їх доведеться перевстановлювати, в будь-якому випадку виявиться вищою за вартість терапії.
А отже, кожен пацієнт максимально зацікавлений в успішному приживлянні штучних коренів із першого разу. І це ще одна причина впоратися із захворюваннями ясен перед операцією.