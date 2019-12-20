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Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     20.12.2019 - 10:41


Битва за Белый Дом. Что значит импичмент Трампу для Украины? Как изменятся отношения с США если 45-ый Президент все же будет отстранен?

Битва за Землю. Какой ценой разрешат продажу земли?

Битва за Конституцию. Что изменится в основном Законе страны?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины (2016 - 2019)

Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина"

Александр Корниенко, Глава партии "Слуга Народа"

Андрей Белецкий, Лидер партии “Национальный корпус”

Олег Тягнибок, Лидер партии ВО "Свобода"

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009 - 2013)

Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли

Алексей Мушак, Советник Премьер-министра Украины по экономической политике

Никита Потураев, Нардеп от "Слуги Народа"

Они говорят, а решает народ.

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