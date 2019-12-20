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Про імпічмент Трампу, земельні протистояння і зміни до Конституції - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера

Новини » Прес-релізи     20.12.2019 - 10:41


Битва за Білий Дім. Що означає імпічмент Трампу для України? Як зміняться відносини з США якщо 45-го Президента все ж буде усунуто?

Битва за Землю. Якою ціною дозволять продаж землі?

Битва за Конституцію. Що зміниться в основному Законі країни?

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Юрій Луценко, Генеральний прокурор України (2016 - 2019)

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО “Батьківщина”

Олександр Корнієнко, Голова партії “Слуга Народу”

Андрій Білецький, Лідер партії «Національний корпус»

Олег Тягнибок, Лідер партії ВО “Свобода”

Марина Ставнійчук, Член Венеційської комісії від України (2009 - 2013)

Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі

Олексій Мушак, Радник Прем'єр- міністра України з економічної політики

Микита Потураєв, Нардеп від “Слуга Народу”

Вони говорять, а вирішує народ.

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