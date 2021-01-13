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Импичмент Трампа: Палата представителей незамедлительно направит статьи в Сенат

Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил, что статьи об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа будут незамедлительно переданы в Сенат. Палата представителей уже начала дебаты в Конгрессе.

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Об этом сообщил телеканал CNN.

Как заявил Хойер журналистам, демократы не планируют задерживать статьи импичмента в Палате представителей и сразу же после одобрения планируют передать в Сенат.

"Предполагается, что в очень короткие сроки", - добавил он.

Однако, американский Сенат, скорее всего, рассмотрит вопрос импичмента Трампа не раньше инаугурации Джо Байдена, если статьи не вернут в Палату представителей.

Напомним, сегодня Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса объявления импичмента Трампу. Сейчас в палате идут дебаты вокруг статьи импичмента, которые представили демократы.

Рассматривать импичмент начали после того, как вице-президент США Майк Пенс отказал конгрессменам от Демократической партии в применении 25-поправки в Конституцию относительно Трампа. Эта поправка позволила бы отстранить от власти 45-го президента до инаугурации Байдена.

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