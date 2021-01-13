Імпічмент Трампа: Палата представників негайно направить статті в Сенат

Лідер демократичної більшості в Палаті представників США Стені Хойер заявив, що статті про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа будуть негайно передані в Сенат. Палата представників вже почала дебати в Конгресі.

Про це повідомив телеканал CNN.

Як заявив Хойер журналістам, демократи не планують затримувати статті імпічменту в Палаті представників та відразу ж після схвалення планують передати в Сенат.

"Передбачається, що в дуже короткі терміни", - додав він.

Однак, американський Сенат, скоріш за все, розгляне питання імпічменту Трампа не раніше інавгурації Джо Байдена, якщо статті не повернуть в Палату представників.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США приступила до розгляду питання оголошення імпічменту Трампу. Зараз в палаті йдуть дебати навколо статтей імпічменту, які представили демократи.

Розглядати імпічмент почали після того, як віце-президент США Майк Пенс відмовив конгресменам від Демократичної партії в застосуванні 25-поправки до конституції щодо Трампа. Ця поправка дозволила б відсторонити від влади 45-го президента до інавгурації Байдена.