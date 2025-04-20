"Імпічмент і усунення": США охопили масові протести проти Трампа

У США відбулися масові протести проти президента Дональда Трампа. Тисячі людей вийшли на вулиці з вимогами імпічменту та захисту демократії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та Associated Press.
У суботу тисячі американців вийшли на акції протесту проти політики адміністрації Дональда Трампа, звинувачуючи її у підриві демократичних принципів.
Протести охопили великі міста, включаючи Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а також менші громади по всій країні.
У Нью-Йорку демонстранти пройшли від Публічної бібліотеки до Центрального парку повз Trump Tower, вигукуючи гасла проти імміграційної політики та депортацій.
У Сан-Франциско на пляжі Ocean Beach активісти виклали з тіл напис "Імпічмент і усунення", супроводжуючи його перевернутим прапором США.
Особливий резонанс мали акції в Массачусетсі, де протестувальники поєднали участь у заходах до 250-річчя початку війни за незалежність США з критикою сучасної адміністрації.
Один з учасників заявив, що американцям знову доводиться "боротися за свободу" у власній країні.
Протести також відбувалися біля автосалонів Tesla, де активісти звинувачували Ілона Маска у співпраці з Трампом та скороченні ролі федерального уряду.
Організатори заявили, що протестують проти атак на громадянські права, спроб закрити державні установи, скорочення соціальних програм і посилення виконавчої влади.
В Анкориджі колоніальний реконструктор у колоніальному одязі тримав табличку "Королям заборонено", а людина поруч з ним піднімала картон, на якому, зокрема, було написано: "Феодальна епоха закінчилася".
У Вашингтоні протестувальники зібралися біля Білого дому, а у Колумбії, штат Південна Кароліна, сотні людей вийшли з плакатами на захист соціального забезпечення та демократичних цінностей.
Нагадаємо, що протести також відбулися 5 квітня в Британії, Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині та інших країнах. Учасники протесту виступали проти впливу Трампа на демократичні процеси та цивільні права.
У Берліні, протестуючи перед виставковим залом Tesla, демонстранти тримали плакати із закликами до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за "кінець хаосу" вдома.
У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб протестувати проти Трампа. Дехто виголошував промови, щоб засудити президента, а протестувальники розмахували плакатами "Протистояти тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не фашизм" і "Врятуйте демократію".
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