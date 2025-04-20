"Импичмент и устранение": США охватили массовые протесты против Трампа

В США состоялись массовые протесты против президента Дональда Трампа. Тысячи людей вышли на улицы с требованиями импичмента и защиты демократии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Associated Press.
В субботу тысячи американцев вышли на акции протеста против политики администрации Дональда Трампа, обвиняя ее в подрыве демократических принципов.
Протесты охватили крупные города, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а также меньшие общины по всей стране.
В Нью-Йорке демонстранты прошли от Публичной библиотеки до Центрального парка мимо Trump Tower, выкрикивая лозунги против иммиграционной политики и депортаций.
В Сан-Франциско на пляже Ocean Beach активисты выложили из тел надпись "Импичмент и устранение", сопровождая ее перевернутым флагом США.
Особый резонанс имели акции в Массачусетсе, где протестующие совместили участие в мероприятиях к 250-летию начала войны за независимость США с критикой современной администрации.
Тысячи протестуют против Трампа в NYC, часть массовых протестов #HandsOff2025, требующих репродуктивных прав и выступающих против массовых депортаций.- Facts Prime (@factsprime35) 19 апреля 2025 года
Протесты также вспыхнули в Сиэтле и Вашингтоне, демонстранты скандировали
"Мы не отступим" и "Мы защищаем нас".#TrumpProtests pic.twitter.com/xifoXYmIbU
Один из участников заявил, что американцам снова приходится "бороться за свободу" в собственной стране.
Протесты также проходили возле автосалонов Tesla, где активисты обвиняли Илона Маска в сотрудничестве с Трампом и сокращении роли федерального правительства.
Организаторы заявили, что протестуют против атак на гражданские права, попыток закрыть государственные учреждения, сокращения социальных программ и усиления исполнительной власти.
В Анкоридже колониальный реконструктор в колониальной одежде держал табличку "Королям запрещено", а человек рядом с ним поднимал картон, на котором, в частности, было написано: "Феодальная эпоха закончилась".
В Вашингтоне протестующие собрались возле Белого дома, а в Колумбии, штат Южная Каролина, сотни людей вышли с плакатами в защиту социального обеспечения и демократических ценностей.
Напомним, что протесты также состоялись 5 апреля в Британии, Канаде, Мексике, Франции, Германии и других странах. Участники протеста выступали против влияния Трампа на демократические процессы и гражданские права.
В Берлине, протестуя перед выставочным залом Tesla, демонстранты держали плакаты с призывами к соотечественникам, живущим в Германии, протестовать за "конец хаоса" дома.
В столице Франции Париже около 200 человек, преимущественно американцев, собрались на площади Республики, чтобы протестовать против Трампа. Некоторые произносили речи, чтобы осудить президента, а протестующие размахивали плакатами "Противостоять тирану", "Верховенство права", "Феминистки за свободу, а не фашизм" и "Спасите демократию".
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