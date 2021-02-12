UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Импичмент: демократы призвали осудить Трампа, слово взяли адвокаты

Автор: Даша Харченко

Менеджеры по импичменту Палаты представителей Конгресса США завершили свою аргументацию против экс-президента Дональда Трампа. Они призвали Сенат осудить его за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января.

Об этом сообщает CNN.

Популярные новости
У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем 09 февраля 2021
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов 09 февраля 2021
В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca 10 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
Латвия запретила ретрансляцию 16 российских телеканалов 09 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
В ВОЗ не установили, какое животное стало "резервуаром" COVID-19 09 февраля 2021
В ООН выяснили, откуда Северная Корея берет деньги на ядерное оружие 09 февраля 2021
Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2" 09 февраля 2021
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ 10 февраля 2021

Демократы использовали свой последний день аргументации.

"Отсутствие раскаяния у президента Трампа показывает, что он, несомненно, причинит вред в будущем, если ему это будет позволено. Я не боюсь, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться через четыре года. Я боюсь, что он снова примет участие в выборах и проиграет, поэтому может сделать это снова", - сказал член Палаты представителей, демократ Тед Лью.

Ведущий менеджер по импичменту Джейми Раскин призвал сенаторов осудить Трампа.

"Если вы не считаете это серьезным преступлением и проступком сегодня, вы установили новый ужасный стандарт для президентских проступков в Соединенных Штатах Америки", - сказал Раскин.

Республиканцы в Сенате в основном высоко оценили аргументацию менеджеров-демократов.

Тем не менее большинство республиканцев в Сенате все еще считает, что сам процесс импичмента в отношении экс-президента является неконституционным.

В пятницу, 12 февраля, представление аргументов начнет команда защиты Трампа. Как ожидается, они сосредоточат свою защиту на двух центральных аргументах: первое: Конгресс не имеет права объявлять импичмент президенту, который больше не находится на своем посту. А второе: призывы Трампа к своим сторонникам защищены Первой поправкой Конституции о свободе слова.

Ранее Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиимпичментДональд Трамп
Читайте также
Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - Bloomberg
Прогноз погоды