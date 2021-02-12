Імпічмент: демократи закликали засудити Трампа, слово взяли адвокати

Демократи використовували свій останній день аргументації.

"Відсутність каяття у президента Трампа показує, що він, безсумнівно, заподіє шкоду в майбутньому, якщо йому це буде дозволено. Я не боюся, що Дональд Трамп знову буде балотуватися через чотири роки. Я боюся, що він знову візьме участь у виборах і програє, тому може зробити це знову", - сказав член Палати представників демократ Тед Лью.

Ведучий менеджер з імпічменту Джеймі Раскін закликав сенаторів засудити Трампа.

"Якщо ви не вважаєте це серйозним злочином і проступком сьогодні, ви встановили новий жахливий стандарт для президентських проступків у Сполучених Штатах Америки", - сказав Раскін.

Республіканці в Сенаті в основному високо оцінили аргументацію менеджерів-демократів.

З усім тим більшість республіканців у Сенаті все ще вважає, що сам процес імпічменту проти екс-президента є неконституційним.

У п'ятницю, 12 лютого, подання аргументів почне команда захисту Трампа. Як очікується, вони зосередять свій захист на двох центральних аргументах: перше: Конгрес не має права оголошувати імпічмент президенту, який більше не перебуває на своєму посту. А друге: заклики Трампа до своїх прихильників захищені Першою поправкою Конституції про свободу слова.