"Империал Тобакко" намерена оспаривать в суде штраф от АМКУ

"Империал Тобакко" отрицает все обвинения в свой адрес и, как международная компания с серьезными внутренними правилами, заверяет о добросовестном соблюдении действующего законодательства Украины. Об этом заявил генеральный директор "Империал Тобакко" Растислав Чернак в интервью "Интерфакс-Украина", передает РБК-Украина.

По словам Чернака, компания подала иск в хозяйственный суд города Киева для обжалования решения АМКУ. Первое подготовительное заседание состоялось 20 января, следующее запланировано на начало марта.

В компании уверены, именно Антимонопольный комитет Украины еще в 2010 году допустил ситуацию, за которую сейчас пытается оштрафовать "Империал Тобакко".

"Во времена правления президента Януковича, АМКУ выдал многочисленные разрешения в пользу компании "Мегаполис Украина" (переименованной впоследствии в "Тедис Украина", - ред.), в результате которых "Мегаполис" консолидировал рынок дистрибуции сигарет. Как результат, по благословению АМКУ - часть крупнейших дистрибьюторов была приобретена "Мегаполисом", а еще часть - не продлила лицензии и внезапно ушла с рынка, досрочно разорвав контракты с табачными компаниями", - объясняет генеральный директор "Империал Тобакко".

В результате, обьясняет топ-менеджер, в копмании получали от своих дистрибьюторов письма с информацией, что они прекратили деятельность и продали бизнес "Тедису".

"То есть, "Империал Тобакко" не инициировала прекращение договорных отношений ни с одним дистрибьютором. Компания не могла повлиять на эту ситуацию, нашим мнением относительно возможных последствий монополизации рынка дистрибуции ни АМКУ, ни какие-либо другие органы власти не интересовались, и такую ​​кардинальную смену структуры рынка дистрибуции табачных изделий мы должны были принять как данность – так как формально, с точки зрения закона, вся перестройка рынка была подтверждена разрешениями АМКУ", - добавляет Чернак.

По его мнению, АМКУ фактически пытается переложить ответственность за свои же действия на компанию, как на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями.

"При этом, не подтверждает свои обвинения никакими доказательствами или аргументированным экономическим анализом. Тот факт, что жесткая конкуренция между производителями вылилась в "ценовую войну" в 2016 году и существенное снижение доли рынка "Империал Тобакко" был АМКУ полностью проигнорирован (странный какой-то заговор получается, если мы, наоборот, снизили цены и потеряли долю рынка). Сейчас наша юридическая команда очень активно работает над подготовкой к следующим судебным слушаниям, мы привлекли лучших антимонопольных экономистов и экспертов из Украины и ЕС, а также специалистов права с ЕС, для дополнительного обоснования нашей позиции защиты. Уверен, что судебная система Украины компетентно и профессионально рассмотрит данный спор, надлежащим образом выполнит свою функцию и защитит права компании путем вынесения законного и обоснованного решения. Вместе с тем, параллельно мы прорабатываем другие доступные нам юридические инструменты защиты, в частности подачи исков в международный инвестиционный арбитраж и в Европейский суд по правам человека", - отметил Растислав Чернак.

Он также отметило, что сейчас на табачном рынке нет монополии, хотя доля "Тедис Украина" является достаточно высокой, на уровне 62-64%.

"Я могу говорить только за свою компанию – кроме "Тедис", "Империал Табакко" сейчас работает еще с 20-ю прямыми покупателями. Ко всем партнерам у нас равное, объективное отношение. Мы делаем все, чтобы добиться максимально конкурентного рынка дистрибуции сигарет в Украине", - резюмировал руководитель "Империал Тобакко".

Напомним, 10 октября 2019 АМКУ вынес решение о наложении на четырех международных производителей сигарет беспрецедентного штрафа на общую сумму 6,5 млрд грн.

АМКУ обвиняет производителей в согласованных действиях в пользу ООО "Тедис Украина", которые привели к монополизации рынка дистрибуции сигарет со стороны последнего. Размер штрафа для "Империал Тобакко" составил 460 млн грн.