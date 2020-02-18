"Імперіал Тобакко" має намір оскаржувати у суді штраф від АМКУ

"Імперіал Тобакко" заперечує всі звинувачення на свою адресу і, як міжнародна компанія з серйозними внутрішніми правилами, запевняє про сумлінне дотримання чинного законодавства України. Про це заявив генеральний директор "Імперіал Тобакко" Ростислав Чернак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає РБК-Україна.

За словами Чернака, компанія подала позов у господарський суд міста Києва для оскарження рішення Антимонопольний комітет України. Перше підготовче засідання відбулося 20 січня, наступне заплановано на початок березня.

У компанії впевнені, саме АМКУ ще у 2010 році допустив ситуацію, за яку зараз намагається оштрафувати "Імперіал Тобакко".

"У часи правління президента Януковича, АМКУ видав численні дозволи на користь компанії "Мегаполіс Україна" (перейменованої згодом в "Тедис Україна", - ред.), в результаті яких "Мегаполіс" консолідував ринок дистрибуції сигарет. Як результат, частина найбільших дистриб'юторів була придбана "Мегаполісом", а ще частина - не продовжила ліцензії й раптово пішла з ринку, достроково розірвавши контракти з тютюновими компаніями", - пояснює генеральний директор "Імперіал Тобакко".

В результаті, пояснює топ-менеджер, компанія отримувала від своїх дистриб'юторів листи з інформацією, що вони припинили діяльність і продали бізнес "Тедису".

"Тобто, "Імперіал Тобакко" не ініціювала припинення договірних відносин ні з одним дистриб'ютором. Компанія не могла вплинути на цю ситуацію, нашою думкою щодо можливих наслідків монополізації ринку дистрибуції ні АМКУ, ні які-небудь інші органи влади не цікавилися, і таку кардинальну зміну структури ринку дистрибуції тютюнових виробів ми повинні були прийняти як даність - бо формально, з точки зору закону, вся перебудова ринку була підтверджена дозволами АМКУ", - додає Чернак

На його думку, АМКУ фактично намагається перекласти відповідальність за свої дії на компанію, як на виробника, звинувачуючи у змові з іншими компаніями.

"При цьому, не підтверджує свої звинувачення жодними доказами чи аргументованим економічним аналізом. Той факт, що жорстка конкуренція між виробниками вилилась у"цінову війну" у 2016 році й суттєве зниження частки ринку "Імперіал Тобакко" був АМКУ цілковито проігнорований. Зараз наша юридична команда дуже активно працює над підготовкою до наступних судових слухань, ми залучили найкращих антимонопольних економістів і експертів з України і ЄС, а також фахівців права з ЄС, для додаткового обґрунтування нашої позиції захисту. Впевнений, що судова система України компетентно і професійно розгляне дану суперечку, належним чином виконає свою функцію та захистить права компанії шляхом винесення законного та обґрунтованого рішення. Разом з тим, паралельно ми опрацьовуємо інші доступні нам юридичні інструменти захисту, зокрема подання позовів до міжнародного інвестиційного арбітражу та Європейського суду з прав людини", - зазначив Ростислав Чернак.

Він також зазначив, що зараз на тютюновому ринку немає монополії, хоча частка "Тедис Україна" є досить високою, на рівні 62-64%.

"Я можу говорити тільки за свою компанію – крім "Тедис", "Імперіал Табакко" зараз працює ще з 20-ма прямими покупцями. До всіх партнерів у нас рівне, об'єктивне ставлення. Ми робимо все, щоб добитися максимально конкурентного ринку дистрибуції сигарет в Україні", - резюмував керівник "Імперіал Тобакко".

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 АМКУ виніс рішення про накладення на чотирьох міжнародних виробників сигарет безпрецедентний штраф на загальну суму 6,5 млрд грн.

АМКУ звинувачує виробників в узгоджених діях на користь ТОВ "Тедис Україна", які привели до монополізації ринку дистрибуції сигарет з боку останнього. Розмір штрафу для "Імперіал Тобакко" склав 460 млн грн.