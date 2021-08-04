Императорские пингвины могут вымереть к 2100 году: ученые назвали причину

Согласно данным исследования Global Change Biology, около 70% колоний пингвинов могут исчезнуть к 2050 году.

Как отмечают ученые, уменьшение уровня морского льда приводит к тому, что императорские пингвины отказываются от размножения. В 2016 году около 10 тысяч птенцов утонуло из-за того, что им не хватило времени, чтобы отрастить взрослые перья. После того инцидента, колония пингвинов так и не оправилась.

"Жизненный цикл императорских пингвинов связан с наличием стабильного морского льда, который им необходим для размножения, кормления и линьки", - заявил эколог Стефани Дженуврие.

Известно, что императорские пингвины размножаются исключительно в Антарктиде зимой. Чтобы выдержать экстремально низкие температуры и бешеный ветер - несколько тысяч птиц собирается в кучу.