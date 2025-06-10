Імператорські пінгвіни опинилися на межі зникнення: що трапилося та як цьому завадити

Чисельність імператорських пінгвінів в Антарктиці скоротилася майже на чверть через вплив глобального потепління, яке змінює їх природне крижане середовище. Втрати виявилися значно більшими, ніж раніше припускали вчені.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на France24 .

Масштаби проблеми

Фахівці з Британського антарктичного дослідження (BAS) за допомогою супутників оцінили стан 16 колоній пінгвінів на Антарктичному півострові, у морі Ведделла та морі Беллінгсгаузена. Ці колонії охоплюють майже третину світової популяції імператорських пінгвінів.

За словами дослідника Пітера Фретвелла, отримані дані гірші приблизно на 50% навіть за найпесимістичнішими комп’ютерними моделями. Головною причиною зменшення чисельності є кліматичні зміни, але швидкість падіння популяції викликає серйозне занепокоєння.

В опублікованому у журналі Nature Communications: Earth & Environment дослідженні йдеться, що за 15 років до 2024 року кількість пінгвінів у колоніях знизилася на 22%, тоді як раніше оцінювали загальне зменшення популяції в Антарктиці на 9,5% за 2009-2018 роки.

Основна проблема - у таненні льодовиків

Підвищення температури призводить до витончення й нестабільності льоду, на якому пінгвіни гніздяться. Через це деякі колонії втратили всіх пташенят - лід провалювався під ними, і пташенята падали у крижану воду, не будучи готовими вижити.

Фретвелл зазначив, що скорочення чисельності пінгвінів почалося ще з 2009 року, до того, як глобальне потепління серйозно вплинуло на морський лід регіону. Він вважає, що кліматична зміна спричиняє також інші загрози - збільшення опадів і більший тиск хижаків.

"Імператорські пінгвіни - це найяскравіший приклад того, як кліматична зміна впливає на живі організми. Немає риболовлі, немає знищення середовища існування, немає забруднення - лише зміна температур і стану льоду, на якому вони живуть", - заявив Фретвелл.

Імператорські пінгвіни налічують близько 250 тисяч пар, усі мешкають в Антарктиці. Маленькі пінгвіни вилуплюються з яєць, які у холодний сезон зігріває самець, поки самка відправляється на двомісячний риболовний промисел. Після повернення вона годує пташеня, а обидва батьки по черзі шукають їжу.

Для виживання пташенята повинні розвинути водонепроникне пір’я, що починається в середині грудня.

Імператорські пінгвіни на межі зникнення

Аналіз базується на супутникових знімках високої роздільної здатності, зроблених у жовтні-листопаді перед початком полярної ночі. Майбутні дослідження можуть використовувати радарні та тепловізійні методи, щоб охопити період зимової темряви і більшу кількість колоній.

Вчені сподіваються, що пінгвіни можуть мігрувати на південь у більш холодні райони, але поки невідомо, скільки часу вони там виживуть.

Комп’ютерні моделі прогнозують, що вид може опинитися на межі вимирання до кінця століття, якщо людство не зменшить викиди парникових газів. Останнє дослідження вказує, що ситуація може бути ще гіршою, і моделі потребують перегляду.

Фретвелл наголосив, що ще є час, щоб знизити загрозу для імператорських пінгвінів. Якщо людство зменшить кількість викидів, то цей вид вдасться врятувати.