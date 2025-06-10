Императорские пингвины оказались на грани исчезновения: что случилось и как этому помешать

Численность императорских пингвинов в Антарктике сократилась почти на четверть из-за влияния глобального потепления, которое меняет их естественную ледяную среду. Потери оказались значительно большими, чем ранее предполагали ученые.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Масштабы проблемы

Специалисты из Британского антарктического исследования (BAS) с помощью спутников оценили состояние 16 колоний пингвинов на Антарктическом полуострове, в море Ведделла и море Беллингсгаузена. Эти колонии охватывают почти треть мировой популяции императорских пингвинов.

По словам исследователя Питера Фретвелла, полученные данные хуже примерно на 50% даже по самым пессимистичным компьютерным моделям. Главной причиной уменьшения численности являются климатические изменения, но скорость падения популяции вызывает серьезное беспокойство.

В опубликованном в журнале Nature Communications: Earth & Environment исследовании говорится, что за 15 лет до 2024 года количество пингвинов в колониях снизилось на 22%, тогда как ранее оценивали общее уменьшение популяции в Антарктике на 9,5% за 2009-2018 годы.

Основная проблема - в таянии ледников

Повышение температуры приводит к истончению и нестабильности льда, на котором пингвины гнездятся. Из-за этого некоторые колонии потеряли всех птенцов - лед проваливался под ними, и птенцы падали в ледяную воду, не будучи готовыми выжить.

Фретвелл отметил, что сокращение численности пингвинов началось еще с 2009 года, до того, как глобальное потепление серьезно повлияло на морской лед региона. Он считает, что климатическое изменение вызывает также другие угрозы - увеличение осадков и большее давление хищников.

"Императорские пингвины - это самый яркий пример того, как климатическое изменение влияет на живые организмы. Нет рыбалки, нет уничтожения среды обитания, нет загрязнения - только изменение температур и состояния льда, на котором они живут", - заявил Фретвелл.

Императорские пингвины насчитывают около 250 тысяч пар, все обитают в Антарктике. Маленькие пингвины вылупляются из яиц, которые в холодный сезон согревает самец, пока самка отправляется на двухмесячный рыболовный промысел. По возвращении она кормит птенца, а оба родителя по очереди ищут пищу.

Для выживания птенцы должны развить водонепроницаемые перья, которые начинаются в середине декабря.

Императорские пингвины на грани исчезновения

Анализ основан на спутниковых снимках высокого разрешения, сделанных в октябре-ноябре перед началом полярной ночи. Будущие исследования могут использовать радарные и тепловизионные методы, чтобы охватить период зимней темноты и большее количество колоний.

Ученые надеются, что пингвины могут мигрировать на юг в более холодные районы, но пока неизвестно, сколько времени они там выживут.

Компьютерные модели прогнозируют, что вид может оказаться на грани вымирания к концу века, если человечество не уменьшит выбросы парниковых газов. Последнее исследование указывает, что ситуация может быть еще хуже, и модели требуют пересмотра.

Фретвелл отметил, что еще есть время, чтобы снизить угрозу для императорских пингвинов. Если человечество уменьшит количество выбросов, то этот вид удастся спасти.