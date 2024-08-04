Імовірно, хусити вразили ракетою контейнеровоз у першій за два тижні атаці в Червоному морі

Хусити не пояснили двотижневу паузу в своїх атаках на судноплавство через коридор Червоного моря. Подібного сповільнення не було з початку нападів у листопаді.

Удари відновилися після вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Ірані на тлі нового занепокоєння щодо переростання війни в регіональний конфлікт.

Атака в суботу сталася приблизно за 225 кілометрів на південний схід від Адена на ділянці Аденської затоки, де раніше цивільні судна зазнавали численних атак бойовиків.

Представник служби безпеки на судні сказав, що в судно влучила ракета, але "жодних пожеж, проникнення води або витоку нафти не спостерігалося".

Про напад також повідомила приватна охоронна фірма Ambrey. За її інформацією, ціллю був ліберійський контейнеровоз Groton, який прямував із Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах до Джидди, Саудівська Аравія.

Атаки хуситів у Червоному морі

Під час своєї кампанії повстанці атакували понад 70 суден за допомогою ракет та безпілотників, в результаті чого загинули чотири моряки. Вони захопили одне судно і потопили два. Інші ракети та безпілотники були або перехоплені коаліцією під проводом США, або впали, не досягнувши своїх цілей.

Хусити стверджують, що їхні атаки спрямовані на кораблі, пов’язані з Ізраїлем, Сполученими Штатами чи Великобританією, у рамках кампанії повстанців, яка, за їхніми словами, прагне припинити війну Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа. Однак багато кораблів, які зазнали нападу, мало або зовсім не пов’язані з війною, включаючи деякі, що прямували до Ірану.