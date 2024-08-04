Вероятно, хуситы поразили ракетой контейнеровоз в первой за две недели атаке в Красном море

Хуситы не объяснили двухнедельную паузу в своих атаках на судоходство через коридор Красного моря. Подобного замедления не было с начала нападений в ноябре.

Удары возобновились после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране на фоне нового беспокойства по поводу перерастания войны в региональный конфликт.

Атака в субботу произошла примерно в 225 километрах юго-восточнее Адена на участке Аденского залива, где ранее гражданские суда подвергались многочисленным атакам боевиков.

Представитель службы безопасности на судне сказал, что в судно попала ракета, но "никаких пожаров, проникновения воды или утечки нефти не наблюдалось".

О нападении также сообщила частная охранная компания Ambrey. По ее информации, целью был либерийский контейнеровоз Groton, следовавший из Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах в Джидду, Саудовская Аравия.

Атаки хуситов в Красном море

Во время своей кампании повстанцы атаковали более 70 судов с помощью ракет и беспилотников, в результате чего погибли четыре моряка. Они захватили одно судно и потопили два. Другие ракеты и беспилотники были либо перехвачены коалицией под руководством США, либо упали, не достигнув своих целей.

Хуситы утверждают, что их атаки направлены на корабли, связанные с Израилем, Соединенными Штатами или Великобританией, в рамках кампании повстанцев, которая, по их словам, стремится прекратить войну Израиля против ХАМАС в секторе Газа. Однако многие подвергшиеся нападению корабли мало или вовсе не связаны с войной, включая некоторые, направлявшиеся в Иран.