Імовірний другий замах на Трампа: підозрюваний перебуває у федеральному суді

Стрілянина біля Трампа

Нагадаємо, що підозрюваного затримали вчора після того, як його зупинили на шосе після стрілянини.

РБК-Україна повідомляло, що вчора, 15 вересня, в США, ймовірно, відбувся повторний замах на Трампа.

Зі слів Секретної служби відомо, що вони відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому саме перебував екс-президент.

Після затримання з'ясувалось, що це громадянин США Раян Веслі Рут. Попри те, що спочатку стрілянину не пов'язували з Трампом, Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

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