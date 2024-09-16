Імовірний другий замах на Трампа: підозрюваний перебуває у федеральному суді

Підозрюваний у ймовірній спробі вбивства колишнього президента Дональда Трампа Раян Рут перебуває у федеральному суді. Прокуратура досі не оголосила звинувачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними видання, перебуваючи у федеральному суді Рут одягнений у темний тюремний одяг, а його ноги й руки сковані в кайдани. Він постане перед магістратським суддею Районом М. Маккейбом.
Нагадаємо, що підозрюваного затримали вчора після того, як його зупинили на шосе після стрілянини.
РБК-Україна повідомляло, що вчора, 15 вересня, в США, ймовірно, відбувся повторний замах на Трампа.
Зі слів Секретної служби відомо, що вони відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому саме перебував екс-президент.
Після затримання з'ясувалось, що це громадянин США Раян Веслі Рут. Попри те, що спочатку стрілянину не пов'язували з Трампом, Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".
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