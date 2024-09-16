Предполагаемое второе покушение на Трампа: подозреваемый находится в федеральном суде

Стрельба возле Трампа

Напомним, что подозреваемый был задержан вчера после того, как его остановили на шоссе после стрельбы.

РБК-Украина сообщало, что вчера, 15 сентября, в США, вероятно, произошло повторное покушение на Трампа.

По словам Секретной службы, известно, что они открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба, в котором именно находился экс-президент.

После задержания выяснилось, что это гражданин США Райан Уэсли Рут. Несмотря на то, что сначала стрельбу не связывали с Трампом, Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

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