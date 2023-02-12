Імовірні точкові удари. Гуменюк оцінила готовність росіян до нової ракетної атаки

"Наразі в Чорному морі перебуває 12 кораблів у складі корабельного угруповання, один корабель чергує в акваторії Азовського моря", - розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, це пов’язано з тим, що вщухли шторми і "морська ситуація трошки заспокоїлась", тому ворог розгорнув корабельне угруповання ширше.

"Наразі в Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії - це до 8 ракет типу "Калібр", споряджених та готових до застосування. Це скоріш говорить про імовірність точкових ударів, ми не можемо їх виключати, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки", - зазначила Гуменюк.

Втім вона нагадала, що для виходу надводного ракетоносія достатньо 2-3 годин, щоб він опинився в зоні ведення бойових дій.

"Розслаблятися зарано, хоча ворог, як правило після масованої ракетної атаки бере паузу у два тижні. Ми пильно за цим спостерігаємо", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що 10 лютого РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, загалом ворог випустив більше 70 ракет, були зафіксовані "прильоти" в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди.

Додамо, крім того, ворог традиційно вдався і до дронової атаки на українські об‘єкти енергетики.

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