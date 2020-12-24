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Иммунные паспорта для поездок за границу: что думают в Минздраве

Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил возможность введения дополнительных мер для борьбы с коронавирусом при пересечении гражданами границ. Это могут меры, подобные иммунному паспорту.

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Об этом Степанов заявил в интервью журналистам.

Данный вопрос сейчас находится на стадии обсуждения с международными коллегами.

"Какие-то дополнительные вещи, которые будут улучшать жизнь людей, я думаю, что да, такое может быть. Я не говорю, что это будет иммунный паспорт или еще что-то. Это сейчас не является тем вопросом, который решен. Подавно если мы говорим о пересечении границы. Это надо говорить с нашими коллегами. Я не исключаю этого", - сказал Степанов.

Министр добавил, что вакцинация в Украине будет добровольной. При этом о коллективном иммунитете можно говорить, если было вакцинировано не менее 60% населения страны.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что ВОЗ не рекомендуют вводить иммунные паспорта. Однако в организации считают необходимым иметь документы о людях, которые были вакцинированы.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ опасается, что после появления вакцины от COVID может усилиться социальное неравенство в мире.

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