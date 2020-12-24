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Імунні паспорти для поїздок за кордон: що думають у МОЗ

Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключив можливість введення додаткових заходів для боротьби з коронавірусом при перетині кордонів громадянами. Це можуть заходи, подібні імунної паспортом.

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Про це Степанов заявив в інтерв'ю журналістам.

Це питання зараз знаходиться на стадії обговорення з міжнародними колегами.

"Якісь додаткові речі, які будуть покращувати життя людей, я думаю, що так, таке може бути. Я не кажу, що це буде імунний паспорт або ще щось. Це зараз не є тим питанням, яке вирішене. Поготів якщо ми говоримо про перетин кордону. Це треба говорити з нашими колегами. Я не виключаю цього", - сказав Степанов.

Міністр додав, що вакцинація в Україні буде добровільною. При цьому про колективний імунітет можна говорити, якщо було вакциновано не менше 60% населення країни.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що ВООЗ не рекомендують вводити імунні паспорти. Проте в організації вважають за необхідне мати документи про людей, які були вакциновані.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ побоюється, що після появи вакцини від COVID може посилитися соціальна нерівність в світі.

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