Иммунитет к коронавирусу сохраняется 13 месяцев после COVID, - исследование

Медработники Страсбургского университетского госпиталя провели новое исследование по иммунитету к коронавирусу. По результатам, он может сохраняться 13 месяцев после COVID-19.

Исследование сосредотачивалось на валидации серологических анализов с использованием большой когорты медицинских работников со Страсбургского университетского госпиталя, которые вылечились от COVID-19 в легком течении.

Исследователи изучали ответ иммунитета на коронавирус в течение тринадцати месяцев после заражения. Также была определена частота повторного заражения в течение вышеупомянутого периода исследования.

Таким образом, исследование продемонстрировало долгосрочную устойчивость антител IgG - в течение тринадцати месяцев - и их способность защищать от повторного заражения COVID-19 в этот период.