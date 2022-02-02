Имеют три аспекта. Эксперт назвал цель визитов западных партнеров в Украину

Первый аспект

По словам Гетьманчук, первым аспектом таких визитов является оказание политико-дипломатической помощи, о которой на протяжении всей российской агрессии просила Украина: личный визит в страну, публичные заявления о поддержке и т.д.

Кроме того, как утверждает эксперт, сам факт нахождения западного топ-политика в Украине может играть определенную сдерживающую роль для России. По крайней мере, раньше такие визиты непременно вызывали нервную реакцию официальной Москвы.

Второй аспект

Второй аспект визитов в Киев высоких западных гостей, по мнению Гетьманчук, - понять аргументы украинской стороны, почему уровень угрозы со стороны РФ в Киеве оценивают по-другому, чем в столицах стран-членов НАТО.

Третий аспект

Третья причина, по которой западные политики зачастили в Киев, по словам эксперта, ситуация в Украине и вокруг Украины стала одним из главных трендов мирового повестки дня, пожалуй, даже более заметным, чем в 2014 году, в начале российской агрессии.

"Некоторые политики, которые сюда приезжают, хотят превратить это в некий политический капитал, использовать в политической борьбе в своей стране", - резюмировала она.