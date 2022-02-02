Мають три аспекти. Експерт назвав мету візитів західних партнерів в Україну

Візити гостей з країн-партнерів до України мають відразу три аспекти. Від спроб розуміння української позиції, надання політико-дипломатичної допомоги до перетворення ситуації на політичний капітал.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла директор Центру "Нова Європа" Олена Гетьманчук йдеться в матеріалі "Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом".
За словами Гетьманчук, першим аспектом таких візитів являється надання політико-дипломатичної допомоги, про яку протягом всієї російської агресії просила Україна: особистий візит в країну, публічні заяви про підтримку і т.д.
Крім того, як стверджує експерт, сам факт знаходження західного топ-політика в Україні може відігравати певну стримуючу роль для Росії. Принаймні, раніше такі візити неодмінно викликали нервову реакцію офіційної Москви.
Другий аспект візитів до Києва високих західних гостей, на думку Гетьманчук, - зрозуміти аргументи української сторони, чому рівень загрози з боку РФ у Києві оцінюють по-іншому, ніж у столицях країн-членів НАТО.
Третя причина, по якій західні політики зачастили до Києва, за словами експерта - ситуація в Україні і навколо України стала одним з головних трендів світового порядку денного, мабуть, навіть більш помітним, ніж в 2014 році, на початку російської агресії.
"Деякі політики, які сюди приїжджають, хочуть це перетворити на якийсь політичний капітал, використовувати в політичній боротьбі у своїй країні", - резюмувала вона.
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон з офіційним візитом відвідав Україну. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і, зокрема, обговорив стримування Росії від подальшої агресії.