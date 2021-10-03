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Имею определенную информацию: Зеленский уверен, что нападавших на Шефира найдут

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский имеет определенную информацию о нападении на его первого помощника Сергея Шефира. Он уверен, что нападавших найдут.

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

"Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многих людей вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир, - ред.) общался, кого-то знал, кого-то подозревают", - сообщил он.

По его словам, многих вызвали в правоохранительные органы по этому делу.

"Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут. С господином Ахметовым он встречался, у нас было много сложных моментов. Он действительно встречался, а с другими - я не знаю. Вызвали их? Я не могу об этом говорить", - заявил Зеленский.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР.

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Владимир ЗеленскийСергей Шефир