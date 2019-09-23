Именно Трамп решил предоставить военную помощь Украине, - Помпео

Именно администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставила военную помощь Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Голос Америки".

Помпео также отметил, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующими, на 100% законными и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".

"Я слушал переговоры и помню, как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украине. Президент (Дональд Трамп, - ред.) принял решение о предоставлении, и не однажды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины", - заявил Помпео.

По его словам, именно прошлая администрация Барака Обамы позволила Владимиру Путину "забрать пятую часть Украины".

"Мы хотим иметь хорошие отношения с народом Украины. Мы хотим, чтобы они были свободны и независимы", - подчеркнул Помпео.

Он также выразил надежду, что правда о действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине станет известна.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны выделяют недостаточно денег Украине по сравнению с США.