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Іменитий український гросмейстер фінішував другим на Євро-2023 з бліцу

Фото: Василь Іванчук виграв 10 партій на Євро-2023 (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Антон Федорців

Культовий шахіст Василь Іванчук став віце-чемпіоном Європи в бліці на турнірі в хорватському Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

54-річний гросмейстер набрав на чемпіонаті 11 очок і завоював срібну нагороду. Переможцем турніру став чеський шахіст Давід Навара (11,5 пунктів).

Перед фінальним раундом Іванчук був лише п'ятим. Однак, перемога над азербайджанцем Мамедовим вивела українця на другий рядок у підсумкову заліку. Загалом срібний призер Євро-2023 здобув 10 перемог, два матчі звів унічию і лише один програв.

Іванчук значно випередив решту співвітчизників. До топ-50 потрапив лише 14-річний Ігор Самуненков (43-тє місце). Ще четверо українців фінішували в першій сотні учасників.

Хто такий Василь Іванчук

Уродженець Копичинців на Тернопільщині, шахи опанував під опікою батька-юриста. Вихованець шахово-шашкового клубу "Авангард". Закінчив Львівський інститут фізкультури.

Статус гросмейстера отримав у 1988 році. Двічі тріумфував на шахових Олімпіадах у складі збірної СРСР (1988, 1990). У лавах збірної України перемагав на командному чемпіонаті світу (2001) та шаховій Олімпіаді (2004). Тричі тріумфував на престижному турнірі в Лінаресі. У 2002 році програв співвітчизнику Руслану Пономарьову матч за звання чемпіона світу. Виграв ЧС-2016 зі швидких шахів.

Піковий рейтинг – 2-й (липень 1991-го). Спортивне прізвисько – Великий Чакі. Мешкає у Львові, повний кавалер ордена "За заслуги".

До слова, раніше Анна Музичук здобула бронзову нагороду на Кубку світу-2023.

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