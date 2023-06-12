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Іменитий середняк Бундесліги призначив тренера: його батько програв три фінали за місяць

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Франкфурт-на-Майні, Понеділок 12 червня 2023 19:59
Іменитий середняк Бундесліги призначив тренера: його батько програв три фінали за місяць Фото: Діно Топмьоллєр під час роботи в "Баварії" (neunzigplus.de)
Автор: Антон Федорців

Із фігурою головного тренера команди визначилося керівництво франкфуртського "Айнтрахта". Новим керманичем став Діно Топмьоллєр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

42-річний фахівець очолив "орлів" перед стартом прийдешнього сезону. Посада стала вакантною після відставки минулорічного переможця Ліги Європи Олівера Гласнера.

Топмьоллєр уперше тренуватиме самостійно на рівні Бундесліги. Раніше він працював помічником Юліана Нагельсманна в мюнхенській "Баварії" та РБ "Лейпциг". До цього фахівець працював із бельгійським "Віртоном", люксембурзьким "Дюделанжем" та іншими маловідомими командами.

Із "Айнтрахтом" Топмьоллєр підписав 3-річний контракт. У статусі футболіста він захищав кольори франкфуртців у 2002-2003 рр. Загалом провів 16 матчів у лавах "орлів", у яких забив 3 м'ячі.

Хто такий Діно Топмьоллєр

Уродженець федеральної землі Саар. На дорослому рівні дебютував у складі скромного "Зальмрора".

У роки ігрової кар'єри також захищав кольори "Саарбрюкена", "Бохума", франкфуртського "Айнтрахта", "Ерцгебірге", "Регенсбурга", "Кіккерс", "Аугсбурга". Завершив активні виступи в Люксембурзі, де й розпочав кар'єру тренера. У сезоні 2018/19 сенсаційно вивів "Дюделанж" у груповий етап Ліги Європи.

Ім'я отримав на честь легендарного італійського воротаря Діно Дзоффа. Батько нового керманича "Айнтрахта" – Клаус Топмьоллєр – міг здобути требл із "Байєром" у сезоні 2001/02. Однак, леверкузенці програли фінали Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів, а також чемпіонські перегони в Бундеслізі.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" вперше виграв Лігу чемпіонів та оформив требл у сезоні 2022/23.

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