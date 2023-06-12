Именитый середняк Бундеслиги назначил тренера: его отец проиграл три финала за месяц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

42-летний специалист возглавил "орлов" перед стартом грядущего сезона. Пост стал вакантным после отставки прошлогоднего победителя Лиги Европы Оливера Гласнера.

Топмеллер впервые будет тренироваться самостоятельно на уровне Бундеслиги. Ранее он работал помощником Юлиана Нагельсманна в мюнхенской "Баварии" и РБ "Лейпциг". До этого специалист работал с бельгийским "Виртоном", люксембургским "Дюделанжем" и другими малоизвестными командами.

С "Айнтрахтом" Топмеллер подписал 3-летний контракт. В статусе футболиста он защищал цвета франкфуртцев в 2002-2003 гг. В общей сложности провел 16 матчей в рядах "орлов", в которых забил 3 мяча.

Кто такой Дино Топмеллер

Уроженец федеральной земли Саар. На взрослом уровне дебютировал в составе скромного "Зальмрора".

В годы игровой карьеры также защищал цвета "Саарбрюкена", "Бохума", франкфуртского "Айнтрахта", "Эрцгебирге", "Регенсбурга", "Киккерс", "Аугсбурга". Завершил активные выступления в Люксембурге, где и начал карьеру тренера. В сезоне 2018/19 сенсационно вывел "Дюделанж" в групповой этап Лиги Европы.

Имя получил в честь легендарного итальянского вратаря Дино Дзоффа. Отец нового наставника "Айнтрахта" – Клаус Топмеллер – мог завоевать требл с "Байером" в сезоне 2001/02. Однако леверкузенцы проиграли финалы Кубка Германии и Лиги чемпионов, а также чемпионские гонки в Бундеслиге.