Іменитий клуб баскетбольної Суперліги змінив тренера: фахівцю лише 25 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Менеджмент четвертої команди кампанії 2023/24 наважився на кадрові зміни. Асистент попереднього керманича "Мавп" пішов на підвищення.

Нагорний замінив у ролі головного тренера Георгія Ступенчука. Останній лише в міжсезоння очолив черкащан замість Артема Сліпенчука. Проте, в передсезонних поєдинках і на старті нового сезону оглядачі помітили, що вказівки баскетболістам біля лінії майданчика та під час таймаутів роздає саме Нагорний.

Тепер новий керманич "Мавп" отримав офіційне підтвердження статусу головного. Дебют на посаді для нього відбудеться 19 жовтня у матчі з віце-чемпіоном України – БК "Рівне". Наступного ж дня черкащани зустрінуться зі "Старим Луцьком".

Хто такий Дмитро Нагорний

Вихованець "Мавп", виступав на позиції оборонця. Захищав кольори рідної команди на всіх рівнях, починаючи з дитячо-юнацького.

У 2014-2022 рр. виступав за дубль черкащан. За першу команду "Мавп" дебютував у сезоні 2017/18. Загалом провів на найвищому рівні 24 поєдинки. На тренерську роботу перейшов у 2022 році.

Після призначення головним тренером став другим наймолодшим керманичем команди Суперліги в історії. 25-річний Нагорний поступився лише Максиму Фомічову, який у 2014-му очолив "Львівську Політехніку" в 24.