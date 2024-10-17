Именитый клуб баскетбольной Суперлиги сменил тренера: специалисту всего 25 лет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Менеджмент четвертой команды кампании 2023/24 решился на кадровые перемены. Ассистент предыдущего наставника "Мавп" ушел на повышение.

Нагорный заменил в роли главного тренера Георгия Ступенчука. Последний только в межсезонье возглавил черкащан вместо Артема Слипенчука. Однако в предсезонных поединках и на старте нового сезона обозреватели заметили, что указания баскетболистам у линии площадки и во время тайм-аутов раздает именно Нагорный.

Теперь новый наставник "Мавп" получил официальное подтверждение статуса главного. Дебют в должности для него состоится 19 октября в матче с вице-чемпионом Украины – БК "Ровно". На следующий же день черкащане встретятся со "Старым Луцком".

Кто такой Дмитрий Нагорный

Воспитанник "Мавп", выступал на позиции защитника. Защищал цвета родной команды на всех уровнях, начиная с детско-юношеского.

В 2014-2022 гг. выступал за дубль черкащан. За первую команду "Мавп" дебютировал в сезоне 2017/18. Всего провел на наивысшем уровне 24 поединка. На тренерскую работу перешел в 2022 году.

После назначения главным тренером стал вторым самым молодым наставником команды Суперлиги в истории. 25-летний Нагорный уступил только Максиму Фомичеву, который в 2014-м возглавил "Львовскую Политехнику" в 24.