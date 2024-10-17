Як "Дніпру" однієї чверті для сенсації в баскетбольному Кубку Європи не вистачило: відео
Баскетбольний "Дніпро" зазнав гідної поразки від лісабонського "Спортінга" в 2-му турі групового етапу Кубка Європи ФІБА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Кубок Європи ФІБА, група D, 2-й тур
"Дніпро" – "Спортінг" – 57:68 (15:21, 16:11, 16:17, 10:19)
Після рівного дебюту зустрічі фаворит поступово заволодів ініціативою. Лісабонці спробували піти у відрив. Результат виявився посереднім – за підсумками першої чверті "Спортінг" оформив +6.
На старті другої десятихвилинки команда Володимира Коваля відстала на 9 пунктів. Однак, дніпровці не знітилися і почали створювати номінальним гостям проблеми по обидва боки майданчика. Зрештою, на велику перерву "Дніпро" пішов із мінімальним дефіцитом очок.
Третя чверть обернулася гойдалками. Суперники кілька разів змінювали один одного в лідерах. Утім, ані "Дніпро", ані "Спортінг" створити солідну перевагу не зуміли. Кінцівка ігрового відрізку краще вдалася лісабонцям, тож на вирішальну 10-хвилинку вони вийшли з перевагою (49:47).
На початку фінальної чверті "Дніпро" натякнув на сенсаційний підсумок, вийшовши вперед (52:51). Та цим ходом лише розгнівав баскетболістів "Спортінга". Ті видали супервідрізок (17:0!) і вирішили долю протистояння. На останній хвилині дніпровці лише зуміли уникнути розгрому.
Отже, "Дніпро" стартував в основній сітці турніру з двох поразок. Нова спроба оформити несподіванку запланована вже на п'ятницю, 18 жовтня. На тій же лісабонській арені команда Коваля вдруге зустрінеться зі "Спортінгом".
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