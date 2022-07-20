Не имеет поддержки общественности. Шри-Ланка избрала нового президента
Депутаты парламента Шри-Ланки избрали нового президента страны. Соответствующую должность будет занимать действующий премьер-министр Ранил Викерересингхе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В ходе голосования политик уверенно победил своего партийного соперника Дуллуса Алахапперума. Он получил 134 голоса, а его конкурент - 82.
Стоит отметить, что Ранил Викерересингхе не имеет высокой поддержки среди общественности. Люди неоднократно призывали его уйти в отставку с поста премьера.
На Шри-Ланке экономический коллапс
Новоназначенный глава государства должен будет вывести Шри-Ланку из экономического коллапса и возобновить общественный порядок после месяцев массовых протестов.
В настоящее время страна является банкротом и сталкивается с острой нехваткой продовольствия, топлива и других основных средств.
Напомним, бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сбежал из страны на Мальдивы после того, как тысячи протестующих штурмовали его резиденцию, требуя покинуть пост главы государства.
Впоследствии парламент назначил временного исполняющего обязанности президента. Им стал премьер-министр Ранил Викерересингхе. После победы он будет руководить страной до ноября 2024 года.