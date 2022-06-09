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"Им безразлична Украина": Дуда раскритиковал немецкий бизнес, работающий с РФ

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Части немецкого бизнеса, который продолжает сотрудничать с Россией несмотря на ее военную агрессию, безразлично, что будет с Украиной. Возможно, немецкая экономика не верит, что российская армия смогла бы вновь отпраздновать великую победу в Берлине и оккупировать часть Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в интервью немецкому изданию Bild.

"Мы, как поляки, очень хорошо понимаем ситуацию. О ведении бизнеса с Россией никто не говорит ни слова, поскольку нам опять может грозить, что российская армия снова будет здесь. То есть смерть, расстрел, отправка в Сибирь. Мы хорошо знаем, что означает потенциальное вторжение России. Поэтому мы не можем позволить этому зайти так далеко. Мы должны создать такую военную силу в Польше, чтобы мы могли защищаться в случае нападения", - заявил Дуда.

Он также отметил необходимость строить новые альянсы, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

"Извините, может, некоторые в Германии почувствуют себя оскорбленными, но части немецкой экономики все равно, что происходит с Украиной, с Польшей. Говорят: мы хотим заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. Вы можете вести бизнес с Россией, мы хотим продавать нашу продукцию. Мы хотим купить дешевый газ и импортировать нефть...",- рассказывает Дуда.

Впрочем, он предупредил немецкий бизнес об угрозе со стороны РФ и для самой Германии.

"Мы в Польше знаем, что это возможно. И именно поэтому у нас нет обычного бизнеса. И именно поэтому мы призываем мир и Европу, что с Россией больше нет обычного бизнеса", - подытожил Дуда.

Напомним, в своем интервью президент Польши Анджей Дуда также подверг критике тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжают вести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным несмотря на продолжение войны России в Украине.

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