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Критика західних консультантів щодо 1300 компаній не враховує, що в Україні працюють два окремі контури: державні закупівлі стратегічної зброї та децентралізовані закупівлі тактичної ланки.

Реальні бар'єри масштабування – розрив між потужностями й платоспроможним попитом Міноборони, потреба розпорошувати виробництво через обстріли та кадровий голод.

Вихід українських компаній на Захід – це раціональний спосіб залучити капітал і захистити R&D та серійні лінії, а не втеча з країни.

Замість зачистки ринку потрібні єдині технічні стандарти й відкрита архітектура, спільні закупівлі та виробництво з Європою, а також державний пул критичних компонентів.

Свіжа публікація The Wall Street Journal про стан української оборонної промисловості підсвітила дуже небезпечну когнітивну пастку, в яку дедалі частіше потрапляють наші західні партнери – а слідом за ними й частина українського інформпростору.



На тлі успішних ударів по Керченському мосту ракетами "Нептун" і дронами-ракетами "Паляниця" американські журналісти констатують: український ОПК вперся у стелю масштабування. КБ "Луч" здатне випускати понад тисячу "Паляниць" на рік, але по важких крилатих ракетах рахунок іде на сотні одиниць – менше, ніж штампує Росія.

І тут у матеріалі звучить діагноз від американських військових консультантів: проблема в тому, що Україна розмазала обмежені кошти між понад 1 300 компаніями, дозволивши командирам напряму замовляти техніку й опиратися на донати. Мовляв, купа дрібних гравців просто спалює ресурс, який міг би піти на великі серії.

Давайте знімемо рожеві окуляри західного консалтингу і подивимося на математику та інженерну фізику нашої війни тверезо. Перед нами класична спроба натягнути архітектуру мирного американського оборонпрому на країну, яка щоночі відбиває комбіновані ракетно-дронові удари і веде війну з противником, чий воєнний бюджет на порядок більший.

Два контури, які не можна зливати в один котел

В основі американської критики лежить фундаментальне нерозуміння того, як влаштоване фінансування Сил оборони України. Західний радник дивиться на наш ринок через призму реформи Пентагону 1993 року (відомої як "Таємна вечеря"), коли міністр оборони США фактично змусив десятки авіаційних та ракетних компаній злитися у п’ять гігантських корпорацій-праймів. У цій логіці все струнко: держава дає довгий контракт одному гіганту, а той сам будує ланцюжок постачання.

Але в Україні у стані війни вимушено й абсолютно виправдано працюють два окремі контури, які взагалі не перетинаються по бюджетах.

Перший контур – це важка, капіталомістка державна та приватна індустрія стратегічного рівня: крилаті ракети, далекобійні ударні системи, артилерія, бронетехніка, серйозна радіолокація. Тут працюють закриті державні контракти Агенції оборонних закупівель, кошти спецфонду та зовнішнє фінансування за "данською моделлю". КБ "Луч" чи суміжні серійні заводи не конкурують за гроші з волонтерськими фондами чи ПДФО-рахунками бригад.



Більше того, як справедливо зазначив у тій же статті генконструктор "Луча" Олег Коростельов, розробка "Нептуна" стартувала ще у 2010 році, а перші реальні гроші на серію пішли лише наприкінці 2020-го. Десятиліття хронічного недофінансування ракетної програми та втрата замкнених циклів у 90-х і 2000-х – від спецхімії й порохів до власної мікроелектроніки НВЧ – не компенсуються за два роки простим переписуванням бюджетних рядків.

Другий контур – це децентралізовані закупівлі тактичної ланки. Коли бригада за власні кошти або через систему DOT-Chain замовляє конкретну модифікацію FPV, наземний роботизований комплекс чи окопний РЕБ у невеликої інженерної команди – це не "фрагментація бюджету". Це питання фізичного виживання піхотинця тут і зараз.

Хто працював "у полі" поруч із бойовими розрахунками під час нічних нальотів і бачив внутрішню кухню сучасного українського miltech, чудово знає: сьогодні радіоелектронна обстановка на лінії бойового зіткнення та в тиловій ППО змінюється швидше, ніж висохне чорнило на класичному державному ТЗ.



Справжня технологічна перевага України тримається на короткому плечі між польовим інженером компанії, який стоїть за спиною оператора на чергуванні, і програмістом та схемотехніком у тилу. Це система, де софт оновлюється щотижня, а апаратна частина докручується під нові сигнатури й алгоритми ворога ще на етапі появи його перших прототипів. Жоден західний гігант на стерильному полігоні в Аризоні сьогодні не здатен видати такий темп ітерацій.



Якщо прислухатися до порад про примусову централізацію і відрубати прямий фінансовий зв’язок між командиром та малими R&D-командами, ми власноруч вб’ємо наш головний асиметричний козир. Ми отримаємо п’ять неповоротких монополістів, які за шалені гроші гнатимуть у війська морально застаріле "залізо", сліпе й глухе до нових рішень противника.

Де насправді лежить наша "стеля"

Водночас було б нечесно казати, що проблеми масштабування не існує. Вона є, і вона критична – проте її коріння лежить у трьох зовсім інших площинах.

По-перше, це фінансова прірва між виробничою потужністю та внутрішнім платоспроможним попитом. Сьогодні спроможності українського ОПК у рази перевищують обсяг коштів, які здатне законтрактувати Міноборони з українських податків. Коли завод може випустити тисячу виробів на рік, а держава має гроші лише на триста – решту сімсот днів людино-годин верстати простоюють, собівартість одиниці продукції росте, а оборотних коштів на закупівлю дефіцитної елементної бази зі світового ринку немає.

По-друге, це фактор території під постійним вогневим впливам та кадровий голод. Росія веде системне полювання на наші виробничі ланцюжки. Будувати єдиний величезний завод під дахом у 50 тисяч квадратів, як звикли на Заході, в Україні дорівнює самогубству – час підльоту балістики рахується хвилинами.



Наші виробники змушені дробити цикли на десятки дрібних локацій, дублювати верстатний парк і закопуватися під землю, що неминуче б'є по темпах і економіці серії. Додайте сюди ситуацію, коли власники проммайданчиків бояться здавати приміщення зброярам через ризик прильоту, а за кваліфікованого токаря, монтажника РЕА чи інженера-випробувача йде боротьба між цехом і мобілізаційним ресурсом.

По-третє, вихід українських компаній на Захід – релокація штаб-квартир до Естонії, Британії чи США, угоди про виробництво морських дронів за океаном чи вихід розробників ройового софту на Nasdaq, про які пише WSJ – це не "втеча з країни".

Це єдиний раціональний спосіб залучити дешевий західний капітал, захистити R&D та серійні лінії на території НАТО і легально інтегруватися у світові ланцюжки постачання, поки всередині України питання експорту та довгих трирічних контрактів буксує в политичних дискусіях.

Що робити: інженерна стандартизація замість фінансової гільйотини

Щоб український оборонний бум не зупинився, нам потрібно не сліпо копіювати американську корпоративну зачистку ринку, а навести інженерний лад у власній екосистемі за рахунок чіткої системної архітектури.

1. Консолідація через відкриту архітектуру і стандарти, а не через урізання бюджетів. Проблема "зоопарку" із сотень різних платформ на фронті вирішується не тим, що ми закриємо 1 200 компаній зі 1 300.



Вона вирішується тим, що держава в особі профільних інженерних структур (тієї самої Інженерної ставки, де мають сидіти практики й бойові експлуатанти, а не теоретики) встановлює жорсткі уніфіковані правила гри: єдині протоколи передачі даних для інтеграції в єдиний контур C2, уніфіковані кріплення, стандартні інтерфейси живлення та типові посадкові місця під бойові частини.



Тоді малі команди перестануть щоразу винаходити власний велосипед і природно перетворяться на вузькоспеціалізованих постачальників найкращих вузлів – голів самонаведення, завадозахищених модемів, радарних модулів чи алгоритмів ШІ – для великих серійних інтеграторів. Далі ринок сам проведе здорові M&A без адміністративного тиску.

2. Перехід від випрошування допомоги до спільного індустріального контуру з Європою. "Данська модель" дала ковток повітря, але її стеля обмежена політичними бюджетами донорів. Нам потрібні закриті двосторонні R&D-пули та формат Joint Procurement (спільних закупівель) із європейськими партнерами.



Схема проста й прагматична: безпечні серійні цехи з виробництва складних вузлів та ракетних компонентів розгортаються в умовному тилу ЄС за європейські інвестиції, а фінальна інтеграція, софт і головне – безцінна бойова валідація та оновлення алгоритмів – залишаються за українськими інженерними центрами.



Європа отримує перевірену у реальній війні зброю для власних порожніх арсеналів (зокрема й у проєктах європейської протиракетної оборони), а ми отримуємо масштаб серії без оглядки на дефіцит власного бюджету.

3. Уніфікація елементної бази та державний пул критичних компонентів. Замість того, щоб сотні виробників поодинці переплачували посередникам за дефіцитні турбореактивні двигуни, матриці, FPGA-чіпи чи спецхімію, конкуруючи між собою на зовнішніх ринках і заганяючи ціни вгору, великі державні та індустріальні об’єднання мають виступати оптовим замовником критичної бази під потреби всієї галузі.

У підсумку треба усвідомити просту річ: Росія бере масою, інерцією радянських заводів і нафтодоларами, штампуючи тисячі уніфікованих засобів ураження. Переграти її в лобовому змаганні кількості заводських труб на власній території під обстрілами ми не зможемо фізично. Наша інженерна ставка – це швидкість бойової адаптації помножена на розподілене індустріальне плече Заходу.



І останнє, що нам зараз варто робити, – це різати нервову систему власного польового R&D тільки тому, що вона не вписується у чиюсь красиву таблицю мирного часу.