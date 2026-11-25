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Критика западных консультантов относительно 1300 компаний не учитывает, что в Украине работают два отдельных контура: государственные закупки стратегического оружия и децентрализованные закупки тактического звена.

Реальные барьеры масштабирования – разрыв между мощностями и платежеспособным спросом Минобороны, необходимость рассредоточивать производство из-за обстрелов и кадровый голод.

Выход украинских компаний на Запад – это рациональный способ привлечь капитал и защитить R&D и серийные линии, а не бегство из страны.

Вместо зачистки рынка нужны единые технические стандарты и открытая архитектура, совместные закупки и производство с Европой, а также государственный пул критических компонентов.

Свежая публикация The Wall Street Journal о состоянии украинской оборонной промышленности подсветила очень опасную когнитивную ловушку, в которую все чаще попадают наши западные партнеры – а вслед за ними и часть украинского информационного пространства.

На фоне успешных ударов по Керченскому мосту ракетами "Нептун" и дронами-ракетами "Паляница" американские журналисты констатируют: украинский ОПК уперся в потолок масштабирования. КБ "Луч" способно выпускать более тысячи "Паляниц" в год, но по тяжелым крылатым ракетам счет идет на сотни единиц – меньше, чем штампует Россия.

И здесь в материале звучит диагноз от американских военных консультантов: проблема в том, что Украина размазала ограниченные средства между более чем 1 300 компаниями, позволив командирам напрямую заказывать технику и опираться на донаты. Мол, куча мелких игроков просто сжигает ресурс, который мог бы пойти на крупные серии.

Давайте снимем розовые очки западного консалтинга и посмотрим на математику и инженерную физику нашей войны трезво. Перед нами классическая попытка натянуть архитектуру мирного американского оборонпрома на страну, которая каждую ночь отражает комбинированные ракетно-дроновые удары и ведет войну с противником, чей военный бюджет на порядок больше.

Два контура, которые нельзя сливать в один котел

В основе американской критики лежит фундаментальное непонимание того, как устроено финансирование Сил обороны Украины. Западный советник смотрит на наш рынок через призму реформы Пентагона 1993 года (известной как "Тайная вечеря"), когда министр обороны США фактически заставил десятки авиационных и ракетных компаний слиться в пять гигантских корпораций-праймов. В этой логике все стройно: государство дает долгий контракт одному гиганту, а тот сам строит цепочку поставок.

Но в Украине в состоянии войны вынужденно и абсолютно оправданно работают два отдельных контура, которые вообще не пересекаются по бюджетам.

Первый контур – это тяжелая, капиталоемкая государственная и частная индустрия стратегического уровня: крылатые ракеты, дальнобойные ударные системы, артиллерия, бронетехника, серьезная радиолокация. Здесь работают закрытые государственные контракты Агентства оборонных закупок, средства спецфонда и внешнее финансирование по "датской модели". КБ "Луч" или смежные серийные заводы не конкурируют за деньги с волонтерскими фондами или НДФЛ-счетами бригад.

Более того, как справедливо отметил в той же статье генконструктор "Луча" Олег Коростелев, разработка "Нептуна" стартовала еще в 2010 году, а первые реальные деньги на серию пошли только в конце 2020-го. Десятилетие хронического недофинансирования ракетной программы и потеря замкнутых циклов в 90-х и 2000-х – от спецхимии и порохов до собственной микроэлектроники СВЧ – не компенсируются за два года простым переписыванием бюджетных строк.

Второй контур – это децентрализованные закупки тактического звена. Когда бригада за собственные средства или через систему DOT-Chain заказывает конкретную модификацию FPV, наземный роботизированный комплекс или окопный РЭБ у небольшой инженерной команды – это не "фрагментация бюджета". Это вопрос физического выживания пехотинца здесь и сейчас.

Кто работал "в поле" рядом с боевыми расчетами во время ночных налетов и видел внутреннюю кухню современного украинского miltech, прекрасно знает: сегодня радиоэлектронная обстановка на линии боевого столкновения и в тыловой ПВО меняется быстрее, чем высохнут чернила на классическом государственном ТЗ.

Настоящее технологическое преимущество Украины держится на коротком плече между полевым инженером компании, который стоит за спиной оператора на дежурстве, и программистом и схемотехником в тылу. Это система, где софт обновляется еженедельно, а аппаратная часть докручивается под новые сигнатуры и алгоритмы врага еще на этапе появления его первых прототипов. Ни один западный гигант на стерильном полигоне в Аризоне сегодня не способен выдать такой темп итераций.

Если прислушаться к советам о принудительной централизации и обрубить прямую финансовую связь между командиром и малыми R&D-командами, мы собственноручно убьем наш главный асимметричный козырь. Мы получим пять неповоротливых монополистов, которые за бешеные деньги будут гнать в войска морально устаревшее "железо", слепое и глухое к новым решениям противника.

Где на самом деле находится наш "потолок"

В то же время было бы нечестно говорить, что проблемы масштабирования не существует. Она есть, и она критична – однако ее корни лежат в трех совсем других плоскостях.

Во-первых, это финансовая пропасть между производственной мощностью и внутренним платежеспособным спросом. Сегодня возможности украинского ОПК в разы превышают объем средств, которые способно законтрактовать Минобороны из украинских налогов. Когда завод может выпустить тысячу изделий в год, а у государства есть деньги только на триста – остальные семьсот дней человеко-часов станки простаивают, себестоимость единицы продукции растет, а оборотных средств на закупку дефицитной элементной базы с мирового рынка нет.

Во-вторых, это фактор территории под постоянным огневым воздействием и кадровый голод. Россия ведет системную охоту на наши производственные цепочки. Строить единый огромный завод под крышей в 50 тысяч квадратов, как привыкли на Западе, в Украине равносильно самоубийству – время подлета баллистики исчисляется минутами.

Наши производители вынуждены дробить циклы на десятки мелких локаций, дублировать станочный парк и закапываться под землю, что неизбежно бьет по темпам и экономике серии. Добавьте сюда ситуацию, когда владельцы промплощадок боятся сдавать помещения оружейникам из-за риска прилета, а за квалифицированного токаря, монтажника РЭА или инженера-испытателя идет борьба между цехом и мобилизационным ресурсом.

В-третьих, выход украинских компаний на Запад – релокация штаб-квартир в Эстонию, Британию или США, соглашения о производстве морских дронов за океаном или выход разработчиков роевого софта на Nasdaq, о которых пишет WSJ – это не "бегство из страны".

Это единственный рациональный способ привлечь дешевый западный капитал, защитить R&D и серийные линии на территории НАТО и легально интегрироваться в мировые цепочки поставок, пока внутри Украины вопрос экспорта и длинных трехлетних контрактов буксует в политических дискуссиях.

Что делать: инженерная стандартизация вместо финансовой гильотины

Чтобы украинский оборонный бум не остановился, нам нужно не слепо копировать американскую корпоративную зачистку рынка, а навести инженерный порядок в собственной экосистеме за счет четкой системной архитектуры.

1. Консолидация через открытую архитектуру и стандарты, а не через урезание бюджетов. Проблема "зоопарка" из сотен разных платформ на фронте решается не тем, что мы закроем 1 200 компаний из 1 300.

Она решается тем, что государство в лице профильных инженерных структур (той же Инженерной ставки, где должны сидеть практики и боевые эксплуатанты, а не теоретики) устанавливает жесткие унифицированные правила игры: единые протоколы передачи данных для интеграции в единый контур C2, унифицированные крепления, стандартные интерфейсы питания и типовые посадочные места под боевые части.

Тогда малые команды перестанут каждый раз изобретать собственный велосипед и естественным образом превратятся в узкоспециализированных поставщиков лучших узлов – головок самонаведения, помехозащищенных модемов, радарных модулей или алгоритмов ИИ – для крупных серийных интеграторов. Далее рынок сам проведет здоровые M&A без административного давления.

2. Переход от выпрашивания помощи к совместному индустриальному контуру с Европой. "Датская модель" дала глоток воздуха, но ее потолок ограничен политическими бюджетами доноров. Нам нужны закрытые двусторонние R&D-пулы и формат Joint Procurement (совместных закупок) с европейскими партнерами.

Схема простая и прагматичная: безопасные серийные цеха по производству сложных узлов и ракетных компонентов разворачиваются в условном тылу ЕС за европейские инвестиции, а финальная интеграция, софт и главное – бесценная боевая валидация и обновление алгоритмов – остаются за украинскими инженерными центрами.

Европа получает проверенное в реальной войне оружие для собственных пустых арсеналов (в частности и в проектах европейской противоракетной обороны), а мы получаем масштаб серии без оглядки на дефицит собственного бюджета.

3. Унификация элементной базы и государственный пул критических компонентов. Вместо того, чтобы сотни производителей поодиночке переплачивали посредникам за дефицитные турбореактивные двигатели, матрицы, FPGA-чипы или спецхимию, конкурируя между собой на внешних рынках и загоняя цены вверх, крупные государственные и индустриальные объединения должны выступать оптовым заказчиком критической базы под нужды всей отрасли.

В итоге нужно осознать простую вещь: Россия берет массой, инерцией советских заводов и нефтедолларами, штампуя тысячи унифицированных средств поражения. Переиграть ее в лобовом соревновании количества заводских труб на собственной территории под обстрелами мы не сможем физически. Наша инженерная ставка – это скорость боевой адаптации, умноженная на распределенное индустриальное плечо Запада.

И последнее, что нам сейчас стоит делать, – это резать нервную систему собственного полевого R&D только потому, что она не вписывается в чью-то красивую таблицу мирного времени.