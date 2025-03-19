"Ілюзій немає". У Трампа вважають Путіна жорсткою людиною

Волц розповів, що під час переговорів президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін торкнулися "багатьох тем". Зокрема, вони обговорили реалізацію можливого припинення вогню між Україною і РФ, а також обмін полоненими.

Також радник Трампа відповів на запитання про те, чи був Путін чесним під час переговорів.

"Ну, це не питання того, чи обов'язково ви вірите. Це довіра, але перевірка. Це жорсткі переговори. Путін - жорстка людина. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу. Але обидві сторони зацікавлені в тому, щоб покласти край убивствам", - зазначив він.