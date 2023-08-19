Ілюстрація боягузтва і цинізму РФ. Франція засудила ракетну атаку на центр Чернігова

Франція найрішучішим чином засуджує російські удари по центру Чернігова, завдані 19 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Франції.
"Згідно з міжнародним правом, навмисне нанесення ударів по цивільних об'єктах є воєнним злочином. Це ще одна ілюстрація боягузтва і цинізму Росії", - йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві зазначили, що Франція продовжуватиме надавати підтримку Україні доти, доки це буде необхідно, і продовжить підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними.
"Франція буде і надалі засуджувати дії Росії та продовження її агресивної війни проти України", - йдеться в повідомленні.
Ракетний удар по Чернігову
19 серпня під час повітряної тривоги в Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, найімовірніше балістики, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.
Унаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.
Усі деталі атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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